5 أرقام قياسية تحت تهديد صلاح مع ليفربول!



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلن ليفربول تمديد عقد النجم المصري محمد صلاح لمدة عامين، ليستمر في «أنفيلد» إلى 2027، ويملك «الفرعون المصري»، هداف الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفاً هذا الموسم، فرصة لإضافة المزيد إلى رصيده (243 هدفاً و109 تمريرات حاسمة في 393 مباراة) مع «الريدز»، وبالتالي تحطيم العديد من الأرقام القياسية.

يقترب صلاح من تحطيم رقم سيرجيو أجويرو، أكثر لاعب غير إنجليزي تسجيلاً للأهداف في «البريميرليج»، ويتساوى «الثنائي» حالياً برصيد 184 هدفاً.

تجاوز أجويرو يرفع صلاح أيضاً إلى المركز الرابع في قائمة هدافي «البريميرليج» على مر العصور، ويكون آندي كول، صاحب المركز الثالث، هو الضحية التالية برصيد 187 هدفاً، وبينما قد يلحق بشكل واقعي بهاري كين «213 هدفاً»، إلا أن إجمالي آلان شيرار «260 هدفاً» يبدو صعباً.

رقم قياسي آخر في متناوله هذا الموسم هو تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من المساهمة التهديفية «التسجيل والصناعة» في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، ويبلغ رصيد صلاح حالياً 44 هدفاً، وهو بالفعل الرقم القياسي لموسم من 42 مباراة، لكنه يحتاج إلى 4 مساهمات أخرى ليتجاوز رقم آلان شيرر وآندي كول «47 هدفاً» في موسمي 1994-1995 و1993-1994 على التوالي، تتبقى لليفربول 7 مباريات في «البريميرليج» لبلوغ هذا الرقم.

في حين أن الرقمين القياسيين السابقين في متناول صلاح بالفعل، فإن هذا الرقم يظل يتطلب الكثير من المصري، ولديه حالياً 243 هدفاً مع ليفربول في جميع المسابقات، ما يضعه في المركز الثالث في تصنيفات أفضل هدافي النادي على الإطلاق، لكن في المركز الثاني يأتي روجر هانت برصيد 274، وفي المركز الأول المهاجم إيان راش برصيد 339 هدفاً، وهذا يعني أن صلاح يحتاج إلى 96 هدفاً في جميع المسابقات لتحطيمه، وإذا استمر على معدله السنوي الحالي، من الوارد جداً تحطيم الرقمين بنهاية عقده بعد عامين من الآن.

سجل صلاح 103 أهداف في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد وحده، ولا يوجد سوى لاعبين اثنين سجلا أهدافاً أكثر في الملعب نفسه، حيث سجل واين روني 106 أهداف في «البريميرليج» على ملعب «أولد ترافورد»، بينما سجل تييري هنري 114 هدفاً على ملعب «هايباري»، معقل أرسنال السابق، وهذا يعني أن صلاح يحتاج إلى 12 هدفاً إضافياً فقط على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي ليضيف رقماً قياسياً جديداً إلى سجله الحافل.

ويحتل صلاح حالياً المركز العاشر في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي على مر العصور، برصيد 86 تمريرة حاسمة، منها 85 تمريرة مع ليفربول، بينما الوحيد الذي سجل عدداً أكبر من صناعة الأهداف في «البريميرليج» مع ليفربول هو أسطورة النادي والقائد السابق ستيفن جيرارد، الذي قدّم 92 تمريرة حاسمة، وهذا يعني أن صلاح يحتاج إلى صناعة 8 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي ليتجاوز «الأسطورة جيرارد».