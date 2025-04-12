السبت 12 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

5 أرقام قياسية تحت تهديد صلاح مع ليفربول!

5 أرقام قياسية تحت تهديد صلاح مع ليفربول!
12 ابريل 2025 11:51

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
سلوت: تجديد عقد صلاح دليل على طموحات ليفربول
بعد تجديد عقد صلاح.. ما مصير فان دايك وأرنولد في ليفربول؟


أعلن ليفربول تمديد عقد النجم المصري محمد صلاح لمدة عامين، ليستمر في «أنفيلد» إلى 2027، ويملك «الفرعون المصري»، هداف الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفاً هذا الموسم، فرصة لإضافة المزيد إلى رصيده (243 هدفاً و109 تمريرات حاسمة في 393 مباراة) مع «الريدز»، وبالتالي تحطيم العديد من الأرقام القياسية.
يقترب صلاح من تحطيم رقم سيرجيو أجويرو، أكثر لاعب غير إنجليزي تسجيلاً للأهداف في «البريميرليج»، ويتساوى «الثنائي» حالياً برصيد 184 هدفاً.
تجاوز أجويرو يرفع صلاح أيضاً إلى المركز الرابع في قائمة هدافي «البريميرليج» على مر العصور، ويكون آندي كول، صاحب المركز الثالث، هو الضحية التالية برصيد 187 هدفاً، وبينما قد يلحق بشكل واقعي بهاري كين «213 هدفاً»، إلا أن إجمالي آلان شيرار «260 هدفاً» يبدو صعباً.
رقم قياسي آخر في متناوله هذا الموسم هو تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من المساهمة التهديفية «التسجيل والصناعة» في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، ويبلغ رصيد صلاح حالياً 44 هدفاً، وهو بالفعل الرقم القياسي لموسم من 42 مباراة، لكنه يحتاج إلى 4 مساهمات أخرى ليتجاوز رقم آلان شيرر وآندي كول «47 هدفاً» في موسمي 1994-1995 و1993-1994 على التوالي، تتبقى لليفربول 7 مباريات في «البريميرليج» لبلوغ هذا الرقم.
في حين أن الرقمين القياسيين السابقين في متناول صلاح بالفعل، فإن هذا الرقم يظل يتطلب الكثير من المصري، ولديه حالياً 243 هدفاً مع ليفربول في جميع المسابقات، ما يضعه في المركز الثالث في تصنيفات أفضل هدافي النادي على الإطلاق، لكن في المركز الثاني يأتي روجر هانت برصيد 274، وفي المركز الأول المهاجم إيان راش برصيد 339 هدفاً، وهذا يعني أن صلاح يحتاج إلى 96 هدفاً في جميع المسابقات لتحطيمه، وإذا استمر على معدله السنوي الحالي، من الوارد جداً تحطيم الرقمين بنهاية عقده بعد عامين من الآن.
سجل صلاح 103 أهداف في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد وحده، ولا يوجد سوى لاعبين اثنين سجلا أهدافاً أكثر في الملعب نفسه، حيث سجل واين روني 106 أهداف في «البريميرليج» على ملعب «أولد ترافورد»، بينما سجل تييري هنري 114 هدفاً على ملعب «هايباري»، معقل أرسنال السابق، وهذا يعني أن صلاح يحتاج إلى 12 هدفاً إضافياً فقط على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي ليضيف رقماً قياسياً جديداً إلى سجله الحافل.
ويحتل صلاح حالياً المركز العاشر في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي على مر العصور، برصيد 86 تمريرة حاسمة، منها 85 تمريرة مع ليفربول، بينما الوحيد الذي سجل عدداً أكبر من صناعة الأهداف في «البريميرليج» مع ليفربول هو أسطورة النادي والقائد السابق ستيفن جيرارد، الذي قدّم 92 تمريرة حاسمة، وهذا يعني أن صلاح يحتاج إلى صناعة 8 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي ليتجاوز «الأسطورة جيرارد».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
محمد صلاح
آخر الأخبار
عبد المجيد حسين: شباب الأهلي يدرس الاستعانة بحكام أجانب
الرياضة
عبد المجيد حسين: شباب الأهلي يدرس الاستعانة بحكام أجانب
اليوم 13:37
ترامب يكشف عن مستقبل الدولار
الأخبار العالمية
ترامب يكشف عن مستقبل الدولار
اليوم 13:35
تحت رعاية ذياب بن محمد بن زايد.. مؤتمر العلوم السلوكية العالمي 2025 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية ذياب بن محمد بن زايد.. مؤتمر العلوم السلوكية العالمي 2025 يعقد فعالياته في أبوظبي
اليوم 13:33
السعودية رفقة أميركا وهايتي وترينيداد في «كأس الكونكاف الذهبية»
الرياضة
السعودية رفقة أميركا وهايتي وترينيداد في «كأس الكونكاف الذهبية»
اليوم 13:29
«المرشحون السبعة» يتنافسون على تنظيم كأس آسيا 2031 و2035
الرياضة
«المرشحون السبعة» يتنافسون على تنظيم كأس آسيا 2031 و2035
اليوم 13:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©