أميركا الجنوبية تقترح زيادة «مونديال 2030» إلى 64 منتخباً



معتز الشامي (أبوظبي)



قدم أليخاندرو دومينجيز، رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، اقتراحاً رسمياً لتوسيع كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، في تكرار لمقترح أوروجواي الذي كشفت عنه في مارس الماضي.

وقال دومينجيز خلال كلمته في المؤتمر الثمانين لاتحاد أميركا الجنوبية: «مقتنعون بأن الاحتفال بالذكرى المئوية سيكون فريداً من نوعه لأنه يتزامن مع مرور 100 عام على انطلاق المونديال».

وأضاف: «لهذا السبب نقترح إقامة النهائيات بمشاركة 64 فريقاً في ثلاث قارات، ومن المتوقع أن تكون كأس العالم 2030 النسخة الأكثر اتساعاً، بمشاركة 6 دول مستضيفة موزعة على 3 قارات، أما كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فتشهد مشاركة 48 فريقاً.

وتنظم أوروجواي التي استضافت مونديال 1930 مباراة واحدة عام 2030، كما تستضيف البطولة أيضاً باراجواي والأرجنتين وإسبانيا والبرتغال والمغرب، وإذا وافق «الفيفا» على الخطوة، تتم إقامة بطولة من 128 مباراة، وهو ضعف عدد المباريات التي أقيمت في الفترة من 1998 إلى 2022 «64 مباراة».