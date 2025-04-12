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الرياضة

الرزوقي يبحث تعزيز مكانة الكاراتيه إقليمياً ودولياً

الرزوقي يبحث تعزيز مكانة الكاراتيه إقليمياً ودولياً
12 ابريل 2025 12:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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عقد اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اجتماعاً مع بوزاي تشينج، العضو الشرفي في اللجنة الأولمبية الدولية، إلى جانب الأمين العام للاتحاد الصيني، وعدد من الشخصيات الرياضية، لتعزيز مكانة الكاراتيه إقليمياً ودولياً.
تناول الاجتماع الذي عُقد في بكين، سبل دعم وتطوير الكاراتيه في الصين، بجانب بحث آفاق التعاون المشترك بين الأطراف المعنية، بهدف رفع مكانة هذه الرياضة إقليمياً ودولياً، وتعزيز انتشارها على نطاق أوسع، وشهد اللقاء سونج لوزينج، رئيس لجنة الرياضة في المجلس الأولمبي الآسيوي.
يأتي اللقاء في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها اللواء الرزوقي لتعزيز حضور الكاراتيه على الساحة العالمية، وتوطيد علاقات التعاون مع الهيئات والمؤسسات الرياضية الكبرى، بما يخدم تطلعات اللاعبين في مختلف أنحاء العالم.
وأكد اللواء الرزوقي حرص الاتحادين الإماراتي والآسيوي على مد جسور التعاون مع الصين، نظراً لما تمثله من قوة رياضية واقتصادية مؤثرة، معرباً عن تطلعه إلى شراكات استراتيجية تسهم في إيجاد بيئة رياضية مزدهرة للعبة في المنطقة.
من جانبه، رحب بوزاي تشينج بهذا التعاون، مشيداً بالجهود التي يبذلها الرزوقي لتطوير اللعبة والنهوض بها على المستويات كافة، ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها اللواء الرزوقي مع كبار المسؤولين وصناع القرار في العالم الرياضي، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور الكاراتيه دولياً، وتمكين الأجيال الصاعدة من بلوغ إنجازات متميزة على الساحة العالمية.

الإمارات
الكاراتيه
اتحاد الكاراتيه
ناصر عبدالرزاق الرزوقي
الصين
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