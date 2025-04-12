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الرياضة

المحرزي بطل «الفلاي بورد» على «كاسر الأمواج»

المحرزي بطل «الفلاي بورد» على «كاسر الأمواج»
12 ابريل 2025 13:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت بطولة الإمارات للفلاي بورد، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على كورنيش العاصمة، في منطقة «كاسر الأمواج»، بمشاركة كبيرة من نخبة ممارسي هذه الرياضة على المستويين المحلي والدولي.
وشهدت البطولة منافسات قوية في فئتي المبتدئين والمحترفين، وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير مع العروض التي قدمها المشاركون، وعكست مستوى متقدماً من المهارة والتحكم في «الفلاي بورد».
وأسفرت نتائج «فئة المبتدئين» عن فوز الجنوب أفريقي دين موريس بالمركز الأول، وتبعه المصري محمد النمر، والإماراتي فيصل الطنيجي، وفي «فئة المحترفين»، تُوج الإماراتي أحمد المحرزي بالمركز الأول، وتبعه مواطنه مانع المرزوقي، والإيراني ميلاد مرتضى.
وأكد نادي أبوظبي للرياضات البحرية حرصه على دعم وتطوير «الفلاي بورد» ضمن أجندته السنوية، مشيراً إلى أن البطولة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها النادي بهدف تعزيز حضور الرياضات البحرية الحديثة، وتوفير منصات تنافسية للمواهب في الدولة.
وفي ختام المنافسات، تم تكريم الفائزين من اللجنة المنظمة، وسط أجواء احتفالية شهدت حضور عدد من مسؤولي النادي والمشاركين والجمهور.

الإمارات
أبوظبي
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
كاسر الأمواج
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