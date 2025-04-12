اتحاد الجودو يختار 7 لاعبين لبطولة طاجيكستان



أبوظبي (الاتحاد)



رشح اتحاد الجودو 7 لاعبين لخوض بطولة دوشانبي جراند سلام الكبرى في طاجيكستان من 2 إلى 4 مايو المقبل، بمشاركة 23 دولة، ضمن برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028».

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، أن برنامج إعداد المنتخب يتواصل حالياً في ضيافة جامعة توكاي بطوكيو، ويستمر إلى نهاية عام 2025، ويتضمن العديد من المشاركات الإقليمية والدولية، من بينها بطولة آسيا للكبار في العاصمة التايلاندية بانكوك من 25 إلى 27 أبريل الحالي، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 30 دولة، بعد انضمام منتخب اليابان بطل آسيا والعالم، وفريق الاتحاد الدولي الذي يتكون من 26 لاعباً ولاعبة من اللاجئين بمختلف دول العالم.

وقال «ضمت قائمة منتخبنا في (دوشانبي جراند سلام) 7 لاعبين، وهم ناجي يزبيك، وكريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وعمر جاد «وزن تحت 81 كجم»، وأرام جورجيان، وسليمان إبراهيم «وزن تحت 90 كجم»، ظفار كوسوف «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، بجانب رئيس البعثة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام للاتحاد، والمدرب العام فيكتور سيكتروف، والمساعد رحيم كريم.