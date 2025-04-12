السبت 12 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اتحاد الجودو يختار 7 لاعبين لبطولة طاجيكستان

اتحاد الجودو يختار 7 لاعبين لبطولة طاجيكستان
12 ابريل 2025 14:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تحتضن تصفيات آسيا والشرق الأوسط للبريدج
الإمارات تتضامن مع الدومينيكان وتعزّي في ضحايا انهيار مبنى


رشح اتحاد الجودو 7 لاعبين لخوض بطولة دوشانبي جراند سلام الكبرى في طاجيكستان من 2 إلى 4 مايو المقبل، بمشاركة 23 دولة، ضمن برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028».
وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، أن برنامج إعداد المنتخب يتواصل حالياً في ضيافة جامعة توكاي بطوكيو، ويستمر إلى نهاية عام 2025، ويتضمن العديد من المشاركات الإقليمية والدولية، من بينها بطولة آسيا للكبار في العاصمة التايلاندية بانكوك من 25 إلى 27 أبريل الحالي، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 30 دولة، بعد انضمام منتخب اليابان بطل آسيا والعالم، وفريق الاتحاد الدولي الذي يتكون من 26 لاعباً ولاعبة من اللاجئين بمختلف دول العالم.
وقال «ضمت قائمة منتخبنا في (دوشانبي جراند سلام) 7 لاعبين، وهم ناجي يزبيك، وكريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وعمر جاد «وزن تحت 81 كجم»، وأرام جورجيان، وسليمان إبراهيم «وزن تحت 90 كجم»، ظفار كوسوف «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، بجانب رئيس البعثة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام للاتحاد، والمدرب العام فيكتور سيكتروف، والمساعد رحيم كريم.

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
طاجيكستان
أولمبياد لوس أنجلوس 2028
آخر الأخبار
الإمارات تحتضن تصفيات آسيا والشرق الأوسط للبريدج
الرياضة
الإمارات تحتضن تصفيات آسيا والشرق الأوسط للبريدج
اليوم 18:00
علاج هشاشة الركبة باستخدام الخلايا الجذعية في أبوظبي
علوم الدار
علاج هشاشة الركبة باستخدام الخلايا الجذعية في أبوظبي
اليوم 17:52
وزير الخارجية الروسي لافروف يلتقي نظيره التركي فيدان
الأخبار العالمية
لافروف يبحث في تركيا جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية
اليوم 17:39
غريب «البطل» والكربي «الوصيف» في انطلاقة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز
الرياضة
غريب «البطل» والكربي «الوصيف» في انطلاقة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز
اليوم 17:30
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظِّم مؤتمر «المواطنة والهُوية وقيم العيش المشترك»
علوم الدار
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظِّم مؤتمر «المواطنة والهُوية وقيم العيش المشترك»
اليوم 17:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©