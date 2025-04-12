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الرياضة

السعودية رفقة أميركا وهايتي وترينيداد في «كأس الكونكاف الذهبية»

السعودية رفقة أميركا وهايتي وترينيداد في «كأس الكونكاف الذهبية»
12 ابريل 2025 13:29

أبوظبي (الاتحاد)

أسفرت قرعة بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية، المقررة إقامتها في الفترة من 14 يونيو حتى 6 يوليو المقبلين، بمشاركة 16 منتخباً، عن وقوع المنتخب السعودي الذي يشارك للمرة الأولى كضيف شرف، في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة وهايتي وترينيداد وتوباجو.
وتعد بطولة الكونكاكاف الذهبية البطولة الأهم للمنتخبات في منطقة أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، وتقام مرة كل عامين، وقد تم اختيار خمسة ملاعب من بين الملاعب المستضيفة للبطولة لاستضافة كأس العالم 2026، وهو ما يضفي على النسخة الحالية أهمية خاصة.
وتأتي مشاركة المنتخب السعودي، في إطار سياسة توسيع آفاق الاحتكاك الدولي التي ينتهجها الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد دعوة رسمية من اتحاد الكونكاكاف، ليكون أول منتخب آسيوي يشارك في البطولة، وقد تم تصنيفه في المستوى الرابع إلى جانب منتخبات كوراساو، جمهورية الدومينيكان، وجوادلوب.

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المجموعات

الأولى: المكسيك، كوستاريكا، سورينام، وجمهورية الدومينيكان.
الثانية: كندا، هندوراس، السلفادور، كوراساو.
الثالثة: بنما، جامايكا، جواتيمالا، جوادلوب.
الرابعة: الولايات المتحدة، السعودية، هايتي، ترينيداد وتوباجو.

تصفيات الكونكاكاف
منتخب السعودية
الولايات المتحدة الأميركية
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