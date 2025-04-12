عبد المجيد حسين: شباب الأهلي يدرس الاستعانة بحكام أجانب



مراد المصري (أبوظبي)



جاء الفوز الثمين لشباب الأهلي على كلباء 2-1، في «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، في توقيت مثالي لـ «الفرسان» الذي بدأ بترتيب الأولويات بفضل النقاط الثلاث، في خطوات الحسم بحثاً عن حصد ثلاثة ألقاب في الأسابيع المتبقية من عمر الموسم.

وقطع «الفرسان» خطوة مهمة، قبل خوضه آخر 6 جولات في «دوري أدنوك للمحترفين»، بانتزاع فوز كان يبدو بعيداً، بعدما أدرك «النمور» التعادل في الوقت بدل الضائع من اللقاء، ليواصل الابتعاد بفارق مريح نسبياً عن الشارقة صاحب المركز الثاني يصل إلى 11 نقطة، مع امتلاك «الملك» مباراتين مؤجلتين.

وجاءت أهمية الفوز في ضوء تراجع أداء الفريق مؤخراً، وغياب الحسم التهديفي أمام المرمى، مما منح المجموعة بأكملها دفعة معنوية مهمة للتمسك باستعادة لقب دوري أدنوك للمحترفين.

كما أسهم هذا الانتصار في إعادة التركيز الذهني للفريق، قبل خوضه نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث من المقرر أن يواجه الجزيرة يوم السبت المقبل على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، ويخوض بعد ذلك نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الشهر المقبل.

وأكد عبد المجيد حسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، أنهم يقومون بدراسة الاستعانة بحكام أجانب في المرحلة المقبلة، في حال تواصل تكرار الأخطاء التحكيمية الحالية، وقال: «شباب الأهلي يدعم التحكيم، ولم نطلب أي طواقم أجنبية خلال المرحلة الماضية، لكن لاحظنا عدم توفيق من الحكام في المباريات الأخيرة، مما تسبب في خسارتنا بعض النقاط، وحالياً ندخل مرحلة مهمة جداً وحساسة ولن نتهاون في موضوع التعرض للأخطاء التحكيمية».

فيما اعتبر أن الفوز على كلباء مهم للغاية، وقال: «الحصول على النقاط الثلاث مهم في دعم مسيرتنا المقبلة التي تضم مباريات صعبة، والنقاط الثلاث هي الأهم في الدور الثاني، وتمثل انطلاقة جديدة لنا، ويجب علينا أن نعيد حساباتنا، وأن نكون أقوى، ونستغل الفرص التهديفية، ونعالج الحالة التهديفية».