«تحدي جامعة خليفة» للدراجات.. نجاح كبير من «الوثبة» إلى «حفيت»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، بالتعاون جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، فعاليات النسخة الرابعة من «تحدي جامعة خليفة للدراجات الهوائية»، والذي انطلق اليوم من مقر مهرجان الشيخ زايد بالوثبة في أبوظبي حتى جبل حفيت في مدينة العين لمسافة 140 كم، وعلى ارتفاع 1100 متر، وصولاً إلى قمة الجبل.

وشهد السباق مشاركة واسعة من لاعبي النادي وطلبة وأعضاء الجامعة وأطياف المجتمع كافة من محبي رياضة الدراجات الهوائية، انطلقوا الساعة الخامسة والنصف فجراً من مقر المهرجان.

وأكد البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس الجامعة، أن تنظيم الحدث للمرة الرابعة على التوالي، يؤكد حرص الجامعة على التعاون مع الشركاء في نادي أبوظبي للدراجات الهوائية ومجلس أبوظبي الرياضي، ويأتي أيضاً في إطار التزام الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز صحة المجتمع، تزامناً مع «عام المجتمع».

وأوضح الحجري أن نجاح النسخ السابقة من التحدي، انعكس على المشاركة الواسعة من المهتمين بالدراجات الهوائية من الجنسين، وكذلك على اهتمام الجامعة المستمر بتسليط الضوء على الدور، الذي تسهم به الرياضة في تحسين جودة الحياة، وإقامة مجتمع صحي ونشط، من خلال التعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة.

من جانبه، أعرب النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، عن سعادته بنجاح النسخة الرابعة من التحدي، والذي يأتي في إطار حرص النادي على تحقيق أهدافه ودعم جميع أفراد المجتمع من خلال تشجيعهم على ممارسة الرياضة.

وأوضح المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية أن النادي سيواصل نهجه نحو دعم أفراد المجتمع بأهمية ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، خاصة في ظل البنية التحتية المؤهلة لممارستها، في المناطق المخصصة لها، سواء في الأندية أو غيرها.