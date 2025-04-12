منتخب الكرة الشاطئية يحصد فضية «الألعاب الخليجية»

دبي (الاتحاد)

حصد منتخب كرة القدم الشاطئية الميدالية الفضية، ضمن منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية الشاطئية «مسقط 2025»، عقب فوزه على نظيره الكويتي بنتيجة (5-1) في اليوم الختامي للدورة، التي أقيمت خلال الفترة من 5 إلى 11 من أبريل الجاري، بمشاركة 330 رياضياً ورياضية من دول مجلس التعاون الخليجي، وشاركت فيها الإمارات ب 77 رياضياً ورياضية.

كما ظفر سالم البلوشي ببرونزية الوثب الطويل للرجال بمسافة 6.55 م، لترتفع حصيلة ميداليات الإمارات في جدول الترتيب النهائي إلى 23 ميدالية بواقع 8 ذهبيات و8 فضيات و7 برونزيات.

وشاركت الإمارات في الرياضات الشاطئية الثمانية المدرجة بالدورة وهي كرة القدم، وكرة اليد، وكرة الطائرة، وألعاب القوى، والتقاط الأوتاد، والشراع، والسباحة، والطيران الشراعي.

وتصدرت سلطنة عُمان جدول الترتيب العام برصيد 45 ميدالية، بواقع 20 ذهبية و18 فضية و7 برونزيات، وتقدمت المملكة العربية السعودية إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 18 ميدالية بواقع 4 ذهبيات و6 فضيات، و8 ميداليات برونزية، فيما تراجعت مملكة البحرين إلى المركز الرابع برصيد17 ميدالية بواقع 4 ذهبيات، و4 فضيات، و9 ميداليات برونزية، كما جاءت دولة قطر في المركز الخامس ب3 ذهبيات وفضية واحدة و3 ميداليات برونزية، والكويت سادساً بواقع ميداليتين فضيتين وست ميداليات برونزية.

وحظي منتخبنا الوطني للشراع بالنصيب الأكبر من الميداليات، حيث حقق 11 ميدالية ملونة تمثلت في الميدالية الذهبية فئة فرق الأوبتمست، والميدالية الذهبية في سباق إلكا 4 عن طريق مروة الحمادي، فيما توجت اليازية الحمادي بالميدالية الفضية في ذات المسابقة، وفي منافسات إلكا 6 توجت ضحى البشر بالميدالية الذهبية، فيما حصدت كاميليا خليفة الميدالية البرونزية.

وتوج كذلك زايد الحوسني بذهبية فئة قوارب الأوبتمست للصغار، فيما حصد خليفة الرميثي ذهبية التصنيف العام لذات الفئة، كما توج كذلك عثمان الحمادي بالميدالية الذهبية لسباق إلكا 6 أولاد.

وفاز عادل خالد البستكي بالميدالية الفضية بسباق إلكا 7 للشباب، كما توج محمد المرزوقي بالميدالية الفضية في سباق إلكا 4، كما فازت مدية النيادي بالميدالية البرونزية في فئة قوارب الأوبتمست للبنات.

وتوج منتخبنا الوطني لألعاب القوى ب6 ميداليات، بواقع 3 ميداليات فضية عن طريق كلاً من فريق التتابع للرجال الذي مثله نصيب سالمين، ومحمد النوبي الحمادي، وسالم البلوشي، ومعاذ فوزي، وفريق التتابع للسيدات من خلال اللاعبات فاطمة البلوشي، مهرة عبدالرحيم، وفاطمة خليل، وجواهر فريد، إضافة إلى فضية الوثب العالي للسيدات عن طريق عليا يوسف الحمادي.

كما استطاع منتخبنا الوطني لألعاب القوى حصد 3 ميداليات برونزية عن طريق عبير إبراهيم البلوشي ببرونزية الوثب الثلاثي للسيدات، وبرونزية سباق الميل في ألعاب القوى، من خلال رقية المرزوقي، والميدالية البرونزية في الوثب الطويل التي توج بها سالم البلوشي.

وحقق منتخبنا الوطني للرياضات الجوية 3 ميداليات ملونة من خلال الميداليتين الذهبيتين لعبدالله ناصر الحمادي في الطيران الشراعي، النزول على الهدف، وإطاحة الأقماع «البولينج»، والميدالية الفضية للفرق بالطيران الشراعي.

كما حصد منتخبنا الوطني لالتقاط الأوتاد برونزية فرق الرمح عن طريق كلاً من فهد شنوان الشمري، وسيف مبارك الحارثي، ومحمد عبد الله حسين، وخالد المسعود الهاشمي، وعيسى عبدالمجيد البلوشي.

كما أحرز منتخبنا الوطني لكرة اليد الميدالية البرونزية بعد تحقيقه أربعة انتصارات على منتخبي السعودية والبحرين، في حين خسر مباراتين أمام منتخب عُمان، وقد أُقيمت المسابقة بنظام الدوري من دورين، حيث تنص اللوائح على مواجهة كل منتخب لنظيره مرتين.

من جانبه أهدى ناصر سالم الحمادي الأمين العام لاتحاد كرة اليد الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وإلى الحركة الأولمبية الإماراتية وأضاف «يتقدم مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد بخالص التهنئة والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى الحركة الأولمبية الإماراتية، وإلى أسرة كرة اليد الإماراتية، بمناسبة حصول منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد الشاطئية على الميدالية البرونزية لبطولة كرة اليد الشاطئية بدورة الألعاب الشاطئية الثالثة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.