مالونج يتألق بـ «الثنائيات» مع دبا الحصن

علي معالي (أبوظبي)



اشتهر الكاميروني بيير كوندي مالونج «29 عاماً» لاعب دبا الحصن بتسجيل «الثنائيات»، وآخرها أمام بني ياس في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4-2، ضمن الجولة الـ 21، من دوري أدنوك للمحترفين، وسبقها أحرازه هدفين في لقاء العين في «الجولة 19» التي انتهت لمصلحة دبا 3-2.

وقبل الانتقال إلى ملاعبنا، شهد موسم 2016-2017، تسجيل مالونج «هاتريك» بدوري الدرجة الثالثة الإسباني مع أكسترمادورا يو دي، من بين 11 هدفاً للاعب، وفي 2019 بالدوري الألماني، سجل هدفين من خماسية ماينز في شباك هوفنهايم، وسبقها عام 2018 ثنائية مع ديبورتيفا ليونيسا في شباك غرناطة بالدرجة الثانية الإسبانية في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3.

شارك مالونج أساسياً في 19 مباراة مع دبا الحصن هذا الموسم «1638 دقيقة»، وسجل 5 أهداف، بواقع هدفين أمام العين، ومثلهما أمام بني ياس، وهدف في شباك العروبة.