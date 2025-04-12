جيسوس يرفض «حديث الرحيل» عن الهلال



أبوظبي (الاتحاد)



رفض جورجي جيسوس المدير الفني للهلال، الرحيل عن الفريق وسط أنباء عن مفاوضات البرازيل، وذلك بعد التعادل مع الاتفاق 1-1، في «الجولة 27» من الدوري السعودي.

وقال جيسوس: «لا أريد أن أعلق على مسألة تدريب منتخب البرازيل، لأنه أمر غير صحيح، وليس موجود حالياً، لا أعرف المفاوضات التي يتحدثون عنها بخصوص المنتخب البرازيلي ولا أستطيع الرد عن أمر ليس موجوداً على الطاولة».

وأوضح أنه يركز حالياً على أهداف الفريق في المسابقات المحلية والقارية، مشيراً إلى أن أي قرارات مستقبلية تتخذ بالتنسيق مع إدارة النادي، مؤكداً أن الهلال لا يزال يملك فرص المنافسة، حيث تبقى 7 مباريات في الموسم، ما يعني وجود 21 نقطة متاحة، وشدد على أهمية العمل الجاد في المباريات القادمة لبلوغ الأهداف المنشودة.

وتقدم الاتفاق في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عبر تسديدة قوية من البرتغالي جواو كوستا، وفي الشوط الثاني، تمكن البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا من إدراك التعادل للهلال في الدقيقة 57، وبهذا التعادل، رفع الهلال رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط عن الاتحاد المتصدر، بينما وصل الاتفاق إلى 37 نقطة في المركز الثامن.