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الرياضة

6 لاعبين يسبقون محمد صلاح في ترتيب «الأغلى عالمياً»

6 لاعبين يسبقون محمد صلاح في ترتيب «الأغلى عالمياً»
12 ابريل 2025 15:27

علي معالي (أبوظبي)

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بعد أن تم حسم صفقة استمرار النجم المصري الكبير محمد صلاح مع ليفربول حتى 2027، بعد مرحلة طويلة بين الشد والجذب، وقيام النادي الإنجليزي الكبير بكسر الكثير من قواعده من أجل «الفرعون المصري»، فإن هناك 6 لاعبين يتقاضون رواتب أعلى من محمد صلاح بعد تجديد عقده مع ليفربول، وهم روبرت ليفاندوفسكي، وكيليان مبابي، وهالاند، وهاري كين، وديفيد ألابا، ودوشان فلاهوفيتش، وبعدهم محمد صلاح.
ويحتل البولندي ليفاندوفسكي (37 عاماً) صدارة أعلى راتب في الدوريات الخمسة الكبرى مع ناديه برشلونة الإسباني، حيث يحصل على 640,962 يورو (541,020 جنيه إسترليني) أسبوعياً.
ويأتي كيليان مبابي نجم ريال مدريد والمنضم لهم مؤخراً، يحصل على 600,962 يورو (507,257 جنيه إسترليني) أسبوعياً، ثم يأتي في المركز الثالث النرويجي إيرلينج هالاند، بعد أن وقع عقداً قياسياً لمدة 9 سنوات ونصف في مانشستر سيتي، والذي يمنحه راتباً أسبوعياً قدره 500 ألف جنيه إسترليني حتى عام 2034، ويأتي الإنجليزي هاري كين في المركز الرابع وهو في نفس أغلى صفقة في تاريخ بايرن ميونيخ الألماني، ويحصل على راتب ضخم منذ انتقاله إلى «العملاق البافاري» في صيف 2023 من توتنهام هوتسبير، ويصل راتبه إلى 480,769 يورو (405,806 جنيهات إسترلينية) أسبوعياً.
ويأتي النمساوي ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد الإسباني كأغلى سعر لمدافع والخامس في الترتيب العام حيث يتقاضى 432 ألف يورو (365 ألف جنيه إسترليني) أسبوعياً، وفي المركز السادس يأتي دوشان فلاهوفيتش المهاجم الصربي لنادي جوفنتوس الإيطالي، ويتقاضى راتباً أسبوعياً قدره 427,308 يورو (360,680 جنيه إسترليني) في الأسبوع.
ويأتي محمد صلاح ضمن نجوم العالم الأغلى، حيث تشير التقارير الصحفية البريطانية إلى أن العقد الجديد للنجم المصري مع ال «ريدز» سيتضمن راتباً أسبوعياً يبلغ نحو 400 ألف إسترليني، وقد يصل المبلغ إلى 450 ألف إسترليني مع الحوافز والمتغيرات الأخرى.

محمد صلاح
ليفربول
كيليان مبابي
إيرلينج هالاند
هاري كين
ليفاندوفسكي
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