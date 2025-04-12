منافسات قوية في افتتاح «الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة»

دبي (الاتحاد)

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثالثة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة التي ينظمها اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في نادي شباب الأهلي بدبي، وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة لافتة من المواهب الصاعدة التي تمثل مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

وشهد اليوم الأول منافسات حماسية ضمن فئات الأشبال D (من 10 إلى 11 عاماً)، والناشئين C (من 12 إلى 13 عاماً)، والناشئين B (من 14 إلى 15 عاماً)، حيث تميّزت النزالات بالقوة والندية، وقدّم اللاعبون أداءً رفيعاً يليق بالتطلعات، وسط تفاعل جماهيري كبير، أسهم في تحفيز اللاعبين على إبراز قدراتهم الفنية والبدنية ضمن أجواء تنافسية استثنائية من الحماس والتشويق.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «فخورون بما شهدناه اليوم من مستويات قوية، ومشاركة متميزة لأبنائنا وبناتنا، لا سيّما أولئك الذين بدأوا مسيرتهم حديثاً. تمثل هذه الفئات حجر الزاوية لمستقبل اللعبة، وتؤكّد أن جهود الاتحاد على صعيد صقل المواهب بدأت تؤتي ثمارها».

وشدّد الظاهري على أنّ التفاعل الجماهيري الكبير، والمستوى التنظيمي الذي يتماشى مع أرفع المعايير العالمية، وجودة النزالات، جميعها عوامل تعكس المكانة المتنامية لهذه البطولة على الساحة المحلية، ويدفعنا لمواصلة العمل على توفير البيئة المثالية لتطوير جيل من الأبطال القادرين على تحقيق الإنجازات في شتّى المحافل».

وقال زكريا بيشي، مدرب أكاديمية «برايمال جيم – أبوظبي»: «نشارك في هذه النسخة من البطولة بسبعة لاعبين، وقد نجح عدد منهم في تحقيق المركز الأول بفضل الإعداد الجيد والالتزام الكبير خلال التدريبات. تشكّل هذه البطولة محطة مهمة في مسيرة اللاعبين، خصوصاً على صعيد بناء الثقة واكتساب الخبرات. نلاحظ التطور الكبير الذي تشهده رياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة، عاماً بعد عام، وهو ما ينعكس على طبيعة المنافسات التي أصبحت أكثر قوة واحترافية، بفضل الدعم المتواصل من الاتحاد وحرصه على تنظيم بطولات متميزة تساهم في بناء جيل جديد من الأبطال».

بدورها، قالت سهير المرزوقي، والدة اللاعب حمد الصبوري (14 عاماً) من أكاديمية أدما: «نشعر بالفخر لمشاركة أبنائنا في بطولة بهذا المستوى، حيث تساهم في تنمية مهاراتهم الرياضية وبناء شخصيتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. لم تعد الرياضة اليوم نشاطاً بدنياً فحسب، بل أصبحت وسيلة فعالة لترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية وتحقيق الطموحات. نشكر الاتحاد على تنظيم هذه البطولة التي توفر لأبنائنا بيئة مثالية لاكتشاف قدراتهم واستثمار أوقات فراغهم في ما ينفعهم ويدفعهم نحو مستقبل مشرق. ولدي حمد يتطوّر بشكل ملحوظ مع كل مشاركة، ونحن على يقين أن هذه التجربة ستكون حجر أساس في مسيرته الرياضية».

وأعربت اللاعبة حمدة علي خلفان المطوع، لاعبة نادي شباب الأهلي التي حققت ذهبية فئة الناشئين C وزن 37 كجم، عن سعادتها البالغة بتحقيق هذا الإنجاز وقالت: «منذ أن بدأت مسيرتي في رياضة الفنون القتالية، وأنا أحلم بهذه اللحظة. الفوز بالميدالية الذهبية اليوم يشعرني بالفخر ويمنحني دافعاً أكبر لأتدرب وأتحسن أكثر. شكراً لكل من دعمني، وأتمنى أن أكون قدوة لكل الفتيات اللواتي يحلمن بالوصول إلى منصات التتويج».

وتُختتم البطولة غداً الأحد، مع نزالات فئتي الشباب (16 و17 عاماً)، وفئة الكبار (18 عاماً فما فوق)، حيث يتوقع أن يشهد اليوم الختامي مواجهات قوية تعكس التطور اللافت في المستوى الفني للبطولة، وتتويج أفضل المواهب المحلية في رياضة الفنون القتالية المختلطة.