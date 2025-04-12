غريب «البطل» والكربي «الوصيف» في انطلاقة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

حقق الفارس السوري شادي غريب الفوز في افتتاحية منافسات بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة الخمسة نجوم، والتي انطلقت منافساتها بميدان نادي أبوظبي للفروسية، وجاء فوز الفارس غريب على صهوة الجواد «كابرنت دو مارس»، في منافسة بمواصفات المرحلتين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم.

ومن بين 34 فارساً وفارسة، نجح 16 منهم في إكمال المرحلتين دون خطأ، وأنهى المتصدر الفارس غريب المرحلة الثانية في زمن بلغ 25.38 ثانية، وجاء فوزه على حساب الفارس الشاب محمد حمد الكربي، الذي واصل التألق في افتتاحية البطولة من فئة الخمسة نجوم، عقب فوزه في افتتاحية بطولة النجمتين.

وشارك الكربي مع الجواد «ليون فان دو بلاتان»، وبالرغم من مشاركته المبكرة، إلا أنه نجح في إكمال المرحلتين دون خطأ وفي زمن بلغ 25.52 ثانية في المرحلة الثانية، والمدهش أنه ظل صامداً ومحتلاً الصدارة المؤقتة إلى حين مشاركة الفارس غريب، الذي نجح في إزاحته عنها لينال جائزة المركز الثاني، أيضاً من اللافت أن الفارس المغربي عبد الكبير ودّار، بصحبة الجواد «بكارات مينلجين»، حاول مبكراً النيل من زمن الفارس الكربي، إلا أنه أكمل المرحلة الثانية في زمن بلغ 25.73 ثانية، فنال جائزة المركز الثالث.

واختتمت منافسات أمس «الجمعة»، بالتأهيلية الأولى لجائزة لونجين الكبرى، وتقام في ختام البطولة مساء اليوم، وجاءت المنافسة التأهيلية بمواصفات الجولة الواحدة من الوزن الثقيل، حيث صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 150 سم، وتنافس فيها 33 فارساً وفارسة، وعبرها 18 فارساً دون خطأ، لعب الزمن دوراً رئيساً في تحديد مراكزهم، وأفضل زمن سجله الفارس الألماني ديفيد ويل صحبة الجواد «زيندريم»، وبلغ 60.90 ثانية، وأزاح به عن الصدارة المؤقتة، مواطنه الفارس دانيال ديوسر، المشارك مع الجواد «بنغو ستي هيرمل»، ليحتل المركز الثاني مسجلاً 61.06 ثانية.