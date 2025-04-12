الإمارات تحتضن تصفيات آسيا والشرق الأوسط للبريدج

دبي (وام)

انطلقت فعاليات تصفيات المجموعة الرابعة لآسيا والشرق الأوسط للعبة البريدج في نسختها الثالثة والعشرين في دبي، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبحضور غانم الهاجري، وكيل وزارة الرياضة.

تقام البطولة بمشاركة الإمارات، السعودية، الأردن، الكويت، فلسطين، سوريا، الهند، باكستان، بنجلاديش، وسيريلانكا.

وافتُتح الحفل بكلمة ترحيبية قدمتها الدكتورة رسل النعيمي، مدربة تطوير الذات، التي رحبت بالحضور باسم «دار التسامح»، مشيدة بأهمية هذا الحدث الرياضي الذهني، الذي يُجسد قيم التلاقي الثقافي والانفتاح الحضاري الذي ترعاه دولة الإمارات.

وبدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، أعقبه عرض فيلم قصير يعكس روح الإنجاز والابتكار في الدولة.

وألقى أحمد المدفع، رئيس لجنة الإمارات للبريدج، كلمة أكد فيها التزام الدولة بتعزيز مكانة الألعاب الذهنية، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت منصة نموذجية في تنظيم مثل هذه الفعاليات عالية المستوى.

وعُرضت عقب ذلك كلمة مسجلة، لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، رحب فيها بالمشاركين والمنظمين من الاتحاد العالمي للبريدج والاتحاد الآسيوي في النسخة الثالثة والعشرين من بطولة آسيا والشرق الأوسط للبريدج متمنياً لهم تجربة مثمرة ومُرضية، وتوجه معاليه بالشكر للرعاة، وللجنة المنظمة، ولكل من أسهم في إنجاح هذه البطولة وقال إن عملكم سيضمن أن يحظى الجميع هنا بفرصة الاستمتاع بالمنافسة، والمساهمة في النهوض بلعبة البريدج في المنطقة والعالم.