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الرياضة

مايوركا يعود إلى «سكة الانتصارات» في «الليجا»

مايوركا يعود إلى «سكة الانتصارات» في «الليجا»
12 ابريل 2025 19:11

 
مدريد (أ ف ب)

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عاد ريال مايوركا إلى سكة الانتصارات، بفوزه على مضيفه ريال سوسيداد 2-0 في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسجل الكندي سايل لارين (20) وسيرخي داردير (47) هدفي مايوركا.
وتقدم مايوركا الذي كان تعرض لخسارتين أمام فالنسيا 1-0 وسلتا فيجو 2-1 في المرحلتين الماضيتين، للمركز الثامن موقتاً رافعاً رصيده إلى 43 نقطة، ومتقدماً بفارق نقطتين عن سوسيداد المتراجع للمركز التاسع موقتاً، بعدما مُني بخسارته الأولى بعد انتصارين على بلد الوليد 2-1 ولاس بالماس 3-1.
وكان النادي الباسكي ودّع مسابقة الكأس من الدور نصف النهائي أمام ريال مدريد حيث خسر 0-1 ذهاباً وتعادلا 4-4 إياباً.

الدوري الإسباني
دو لاليجا
ريال مايوركا
ريال سوسيداد
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