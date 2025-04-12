مايوركا يعود إلى «سكة الانتصارات» في «الليجا»



مدريد (أ ف ب)



عاد ريال مايوركا إلى سكة الانتصارات، بفوزه على مضيفه ريال سوسيداد 2-0 في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسجل الكندي سايل لارين (20) وسيرخي داردير (47) هدفي مايوركا.

وتقدم مايوركا الذي كان تعرض لخسارتين أمام فالنسيا 1-0 وسلتا فيجو 2-1 في المرحلتين الماضيتين، للمركز الثامن موقتاً رافعاً رصيده إلى 43 نقطة، ومتقدماً بفارق نقطتين عن سوسيداد المتراجع للمركز التاسع موقتاً، بعدما مُني بخسارته الأولى بعد انتصارين على بلد الوليد 2-1 ولاس بالماس 3-1.

وكان النادي الباسكي ودّع مسابقة الكأس من الدور نصف النهائي أمام ريال مدريد حيث خسر 0-1 ذهاباً وتعادلا 4-4 إياباً.