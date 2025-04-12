ألكاراز.. «أول نهائي» في مونتي كارلو



مونتي كارلو (أ ف ب)



تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثالثاً عالمياً إلى نهائي دورة مونتي كارلو للماسترز ألف نقطة في كرة المضرب للمرة الأولى في مسيرته بفوزه على مواطنه أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا (42) بنتيجة 7-6 و6-4 في نصف النهائي.

وتفوق ألكاراز الفائز بأربع بطولات كبرى «جراند سلام» بصعوبة نسبية على مواطنه الذي ظهر نداً قوياً وتحديداً في المجموعة الثانية، حيث أنقذ ما لا يقل عن 13 نقطة لكسر إرساله، بما فيها 4 نقاط لحسم المباراة.

وقال ألكاراز بعد فوزه «أعرف جيداً مدى الأداء الجيد الذي قدمه دافيدوفيتش فوكينا في مونتي كارلو، لذا كان علي أن أكون جاهزا للقتال».

وتابع الإسباني الشاب الذي خسر النهائي في دورة الألعاب الأولمبية على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش في أغسطس «مر وقت طويل منذ أن حظيت بفرصة للفوز بلقب على الملاعب الترابية، ولا أستطيع الانتظار لتجربة حظي مجدداً هنا».

وبات ألكاراز على بعد خطوة واحدة من الفوز بلقبه الأول في إحدى دورات الماسترز منذ إنديان ويلز العام الماضي، علما أن لقبه الوحيد هذا الموسم يعود لدورة روتردام (500 نقطة) في فبراير الماضي.

يعتبر بلوغ النهائي نجاحاً لافتاً للإسباني الذي سبق أن خسر مباراته الوحيدة التي خاضها في الإمارة قبل هذه النسخة، في عام 2022، خصوصاً إنها تشكل بداية موسم الملاعب الترابية.

لكن مشوار ألكارز إلى النهائي لم يكن سهلاً بمواجهة دافيدوفيتش فوكينا الذي بدا مصمماً على جعل مهمة مواطنه غير سهلة، وتمكن من تعويض خسارة إرساله ليعادل النتيجة 5-5، فارضاً في ما بعد شوطا لكسر التعادل تمكن ألكاراز من الفوز به 7-2.

ونجح ألكاراز في انتزاع اليد الطولى في المجموعة الثانية بكسره إرسال مواطنه، وواصل سيره بثبات نحو تحقيق الفوز على الرغم من محاولات دافيدوفيتش الصمود من خلال إنقاذ 13 نقطة لكسر إرساله، بما فيها 4 نقاط لحسم المباراة، إلا أن ذلك لم يمنع ألكاراز من حجز مقعد له في نهائي الأحد في نهاية المطاف.

وبغض النظر عن خروجه، ضمن دافيدوفيتش فوكينا صعوده 12 مركزاً في تصنيف رابطة المحترفين «أيه تي بي» وسيصبح الثلاثين.

ولا يزال دافيدوفيتش يبحث عن لقبه الأول في دورات «أيه تي بي» التي وصل فيها إلى ثلاث مباريات نهائية في مونتي كارلو 2022 وديلراي بيتش وأكابولكو هذا العام.