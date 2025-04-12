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الرياضة

مكلارين يسيطر على «التجارب الأخيرة» في «جائزة البحرين»

مكلارين يسيطر على «التجارب الأخيرة» في «جائزة البحرين»
12 ابريل 2025 19:25

 
الصخير (رويترز)

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هيمن فريق مكلارين متصدر بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات على التجارب الحرة الأخيرة لجائزة البحرين الكبرى، إذ حل أوسكار بياستري أولاً متفوقاً على زميله لاندو نوريس في المركز الثاني، في حين جاء حامل اللقب ماكس فرستابن سائق فريق رد بول في المركز الثامن.
وفي أفضل لفاته على حلبة الصخير سجل بياستري زمناً قدره دقيقة واحدة و31.646 ثانية، بفارق 0.668 أمام نوريس متصدر بطولة العالم.
وحل شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث، بفارق 0.834 ثانية عن بياستري، بعد أن فقد مرآته اليسرى في وقت سابق من التجارب.
وقال بيير جاسلي سائق ألبين، الذي كان متصدراً في مرحلة ما من التجارب، عبر دائرة الاتصال الداخلية «لا أصدق مدى سرعة سيارتي مكلارين في الوقت الحالي».
وحل جورج راسل سائق مرسيدس رابعاً بفارق 1.181 ثانية عن بياستري، بينما جاء زميله الصاعد أندريا كيمي أنتونيلي خلفه في المركز الخامس وجاسلي سادساً في التجارب التي أُجريت في درجات حرارة بلغت 30 درجة مئوية.
وستكون الأجواء في التجارب التأهيلية المقررة اليوم وسباق الغد، الذي ينتهي بعد حلول الظلام وتحت الأضواء الكاشفة، أكثر برودة.
وقبل الجولة الرابعة من الموسم، يتصدر نوريس الترتيب العام للسائقين برصيد 62 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام على فرستابن، الفائز بسباق العام الماضي في الصخير من مركز أول المنطلقين والذي فاز بسباق اليابان يوم الأحد الماضي.
وحل الفرنسي المبتدئ إسحاق حجار في المركز السابع لفريق ريسنج بولز، بينما جاء كارلوس ساينز سائق وليامز في المركز التاسع وأتى لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات وسائق فريق فيراري عاشراً.
وتوقف هولكنبرج سائق ساوبر على الحلبة مع تبقي 28 دقيقة في التجارب، إذ أفاد السائق الألماني بأن سيارته توقفت عن العمل.

البحرين
الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
ماكلارين
فيراري
ماكس فيرستابين
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