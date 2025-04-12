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الرياضة

حارس مانشستر سيتي يدخل التاريخ في «البريميرليج»

حارس مانشستر سيتي يدخل التاريخ في «البريميرليج»
12 ابريل 2025 19:29

 
علي معالي (أبوظبي)

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أكد إيدرسون دي مورايس، حارس مانشستر سيتي براعته في صناعة الأهداف بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد أن وصل إلى الهدف السابع في «البريميرليج»، حتى الآن، حيث قدم 7 تمريرات حاسمة منذ وصوله إلى إنجلترا عام 2017.
فاز مانشستر سيتي على كريستال بالاس 5-2، في المباراة التي أقيمت ضمن «الجولة 32» للبطولة، ونجح إيدرسون في صناعة الهدف الرابع الذي سجله مانشستر سيتي في مرمى كريستال بالاس، بعد تمريرة منه إلى جيمس ماكاتي في الدقيقة 56.
وبصناعته لهذا الهدف يصل إيدرسون إلى 7 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي، ليصبح أكثر الحارس صناعة للأهداف في تاريخ المسابقة بالكامل.
يليه في الترتيب بول روبنسون، الذي قدم 5 تمريرات حاسمة خلال مسيرته في الدوري مع ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبير وبلاكبيرن روفرز وبيرنلي في «البريميرليج»، كما يُعد إيدرسون أول حارس في تاريخ البطولة يصنع ثلاثة أهداف في موسم.
بالإضافة إلى تمريراته الحاسمة الثلاث هذا الموسم، قدم أيضاً لزملائه في الفريق تمريرة في مواسم 2018 - 2019، و2020 - 2021، و2022 - 2023، وثلاث من تمريراته الحاسمة لإيرلينج هالاند، بينما قدم أيضاً لسيرجيو أجويرو وإيلكاي جوندوجان قبل التمريرة السادسة لمرموش، ليواصل اليوم تمريراته الحاسمة بالهدف الرابع.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
إيدرسون
كريستال بالاس
إيرلينج هالاند
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