ليفركوزن يبدأ الاستسلام أمام بايرن ميونيخ في سباق «البوندسليجا»!



برلين (د ب أ)



أهدر باير ليفركوزن نقطتين ثمينتين في مساعيه لمنافسة بايرن ميونيخ على لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بعد تعادله سلبياً مع ضيفه يونيون برلين في المرحلة التاسعة والعشرين.

وفي باقي المباريات فاز هوفنهايم على ضيفه ماينز 2-صفر وأوجسبورج على مضيفه بوخوم 2-1، وفرايبورج على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 2 -1، وسانت باولي على مضيفه هولشتاين كيل 2 -1.

وجاء تعثر ليفركوزن حامل لقب «البوندسليجا» قبل مواجهة دير كلاسيكير التي تجمع بايرن ميونيخ بضيفه بوروسيا دورتموند.

ويتصدر البايرن جدول ترتيب «البوندسليجا» برصيد 68 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه ليفركوزن، وقد يتسع الفارق إلى ثماني نقاط حال فوز النادي البافاري على دورتموند.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، تقمص المهاجم الكرواتي أندريج كراماريتش دور البطولة، وسجل هدفي فوز هوفنهايم في شباك ضيفه ماينز في الدقيقتين الرابعة و32 ليرتفع رصيد هوفنهايم إلى 30 نقطة، ويبتعد خطوة مهمة عن صراع الهبوط، ويتقدم للمركز الرابع عشر، وتوقف رصيد ماينز عند 46 نقطة، ليفشل في استعادة المركز الرابع من لايبزج، ويبقى في المركز الخامس.

وعلى ملعب رورستاديون، اقتنص أوجسبورج فوزاً مثيراً من ملعب بوخوم بهدفين مقابل هدف، وتقدم صامويل إسيندي بهدف لأوجسبورج في الدقيقة 16، ثم أدرك فيليب هوفمان التعادل لبوخوم في الدقيقة 60، وقبل تسع دقائق من نهاية المباراة تعرض أرني مايير لاعب أوجسبورج للطرد، لكن رغم النقص العددي خطف ميرت كومور هدف الفوز للفريق الضيف في الدقيقة الأخيرة.

الفوز رفع رصيد أوجسبورج إلى 42 نقطة في المركز الثامن، وظل بوخوم في المركز قبل الأخير بعشرين نقطة.

وعلى ملعب بوروسيا بارك، تقدم جلادباخ بهدف عكسي سجله كريستيان جونتر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14 وبعدها بدقيقتين رد باتريك أوسترهاج بهدف لفرايبورج ثم خطف يوهان مانزامبي هدف الفوز القاتل للفريق الضيف في الوقت بدل الضائع للمباراة.

الفوز رفع رصيد فرايبورج إلى 45 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة واحدة عن جلادباخ صاحب المركز السابع.

وعلى ملعب هولشتاين، تقدم كيل بهدف عن طريق الكسندر برنهاردسون في الدقيقة 21 ثم أدرك دافيد سيناني التعادل لسانت باولي في الدقيقة 34، قبل أن يحسم الفريق الضيف الفوز بهدف عكسي قاتل سجله ماكس جيسشويل بالخطأ في مرماه في الوقت بدل الضائع، ورفع الفوز رصيد سانت باولي إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر وظل كيل في المركز الأخير برصيد 18 نقطة.