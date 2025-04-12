خورفكان والبطائح يتعادلان 1-1



فيصل النقبي (خورفكان)

تعادل خورفكان مع البطائح 1-1، باستاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن «الجولة 21» من دوري أدنوك للمحترفين، سجل المغربي طارق تيسودالي هدف خورفكان في الدقيقة 18، فيما أحرز أنطونيو فالهو هدف البطائح في الدقيقة 47، ليرفع خورفكان رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع، والبطائح إلى 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم خورفكان عن طريق نجمه المغربي طارق تيسودالي في الدقيقة 18، وأتيحت الفرصة للبطائح لتعديل النتيجة عن طريق هدافه أناتولي، إلا أن الهدف لم يحتسب للتسلل.

وفور بداية الشوط الثاني، نجح انتونيو فاليهو من إدراك التعادل لمصلحة البطائح في الدقيقة 47، وحفلت الدقائق التالية بالإثارة، احتسب الحكم ضربة جزاء لخورفكان، إلا أنه تراجع في قراره بعد العودة إلى «الفار»، وأيضاً إلغاء هدف لخورفكان للتسلل، وبلغت الإثارة قمتها بعد إلغاء هدف للبطائح في الوقت بدل الضائع بعد العودة إلى «الفار» بسبب خطأ لمصلحة مدافع خورفكان.