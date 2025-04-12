ماجد سالم: نلعب دون ضغوط.. وطموحنا بلا حدد

أبوظبي (الاتحاد)

كشف ماجد سالم، مدرب منتخب «أبيض الناشئين»، عن غياب عبدالله راشد، لاعب الوسط وقائد المنتخب، عن مباراة الليلة أمام أوزبكستان في ربع النهائي بداعي الإصابة، مؤكداً في الوقت ذاته أن المنتخب سيخوض مباراة ربع النهائي دون ضغوط، وقال: «نملك معرفة جيدة بالمنتخب الأوزبكي، بعد أن خضنا مباراة ودية سابقة أمامه. وكما لاحظ الجميع، تشهد كرة القدم الأوزبكية تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة. من جانبنا، سنركز على أنفسنا، وسنحاول اللعب دون ضغوط».

وأضاف: «الطموح في كرة القدم لا حدود له، كما هو معروف. تركيزنا ينصبّ على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة».

في المقابل، قال إسلامبيك إسماعيلوف، مدرب منتخب أوزبكستان، إن إراحة خمسة من لاعبيه الأساسيين في مباراة الجولة الأخيرة أمام السعودية، والتي انتهت بفوز فريقه 3-0، كانت دليلاً على جاهزية جميع العناصر. وأضاف: «نمتلك فريقاً مكوّناً من 23 لاعباً، وجميعهم جاهزون، ونعتزم منح الفرصة لكل لاعب شارك معنا في هذه البطولة».

وتابع: «مهما كان المنافس، نحن مستعدون لمواجهته، لدينا فكرة واضحة، وخطة لعب، ونظام جاهز للتنفيذ حسب هوية المنافس، حتى خلال المعسكرات التحضيرية، كان هدفنا الرئيسي دائماً هو الحضور إلى هنا من أجل المنافسة على اللقب».