«أبيض الناشئين» يطارد «مربع الذهب» في كأس آسيا أمام أوزبكستان

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يخوض منتخب الناشئين لكرة القدم اختباراً صعباً أمام أوزبكستان، في الساعة التاسعة والربع مساء اليوم، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن ربع نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً، والمقامة حالياً في السعودية، وتسبق المواجهة المرتقبة مباراة قوية تجمع اليابان «حامل اللقب» والسعودية «المضيف»، في الساعة السابعة مساءً على استاد عكاظ.

وضمنت ثمانية منتخبات تأهلها إلى ربع نهائي البطولة، ما يعني ضمان مشاركتها في نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً «قطر 2025»، لينتقل السباق إلى مرحلة المنافسة على بطاقات التأهل إلى «مربع الذهب»، ويشمل دور ربع النهائي مواجهات اليابان والسعودية، أوزبكستان والإمارات، إلى جانب مباراتي الغد، إندونيسيا مع كوريا الشمالية، وطاجيكستان مع كوريا الجنوبية.

وتأهل «أبيض الناشئين» إلى ربع النهائي و«مونديال قطر 2025»، بعد حصوله على وصافة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف اليابان المتصدرة بالرصيد ذاته، ومتقدماً على أستراليا بفارق المواجهات المباشرة، فيما جاء منتخب فيتنام رابعاً «3 نقاط».

ويرفع زملاء هزاع فيصل، صاحب هدف التأهل الثمين أمام فيتنام 1-1 في الدقيقة 87، شعار «التأهل الثالث» إلى «مربع الذهب» في كأس آسيا للناشئين، بعد إنجاز المركز الثاني في نسخة 1990 بالإمارات، والمركز الرابع في 2008، كما بلغ المنتخب ربع النهائي في نسختي 2010 و2016، وخرج بالخسارة أمام أستراليا 2-3، واليابان 0-1 على التوالي.

وتنطوي المواجهة أمام أوزبكستان، وصيف النسخة الماضية لكأس آسيا 2023، والطامح إلى لقب ثانٍ، بعد الأول في 2012، على تحديات كبيرة، بالنظر إلى قوة المنافس الذي تصدر مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة «9 نقاط من ثلاث مباريات»، وتصدر قائمة أقوى هجوم بتسجيله 9 أهداف، مقابل 6 نقاط للسعودية، و3 نقاط للصين، فيما خرجت تايلاند من دون رصيد.

وتُعد مباراة الليلة هي المواجهة الرسمية الثانية بين المنتخبين في ربع نهائي البطولة، بعد لقائهما الأول في «نسخة 2002» بأبوظبي، والذي انتهى بفوز أوزبكستان 3-0، وحرم «أبيض الناشئين» من التأهل إلى نصف النهائي ومونديال الناشئين.

ورغم صعوبة المهمة، فإن «أبيض الناشئين» الحالي سبق أن تفوّق على أوزبكستان 2-1 في أول مباراة دولية ودية لهذا الجيل، في 11 أغسطس 2023، على ملعب «جار» في العاصمة طشقند، ضمن البطولة الودية التي نظمها الاتحاد الأوزبكي بمشاركة الإمارات، السعودية، ومونتينيجرو.