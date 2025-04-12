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الرياضة

جوارديولا يشعر بالامتنان تجاه دي بروين

جوارديولا يشعر بالامتنان تجاه دي بروين
12 ابريل 2025 21:45

 
مانشستر (د ب أ)

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أبدى جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي امتنانه الكبير للبلجيكي كيفن دي بروين نجم الفريق وقائده، بعد التألق في الفوز العريض على كريستال بالاس بنتيجة 5 -2 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسيرحل دي بروين عن صفوف مانشستر بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة حافلة امتدت 10 سنوات في ملعب الاتحاد، حقق خلالها 19 لقباً.
وتألق اللاعب البلجيكي في أول مباراة على ملعب فريقه منذ الإعلان عن خبر رحيله، وسجل هدفاً كان حافزاً لفريقه في العودة وتحقيق النقاط الثلاث.
وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء «أظهر دي بروين المستوى الذي لطالما قدمه لسنوات عديدة وفي مباريات عديدة، وللأسف لم يؤد بهذا المستوى في الفترة الأخيرة بسبب كثرة المشاكل البدنية والإصابات، حيث ابتعد لعام كامل بعد عملية جراحية». وأضاف المدرب الإسباني «لقد قدم أداءً رائعاً، وساعدنا كثيراً بعد البداية غير الجيدة، وأكرر ما قلته في مؤتمرات صحفية عديدة أنا ممتن كثيراً له».
وتابع المدير الفني لمانشستر سيتي «لقد قدم أداء رائعاً، وسيواصل هذا الأداء الجيد، وهو سعيد لأنه يساعدنا».
وقال جوارديولا: «لقد كافح كثيراً في المباراة الماضية أمام مانشستر يونايتد، وكان رائعاً بالكرة، واليوم كان ذكياً».
وأوضح «سجل هدفاً وقدم تمريرة حاسمة، وساعدنا كثيراً على الفوز بهذه المباراة، والكل يعرف أن لديه موهبة فريدة، ويتمتع برؤية وتمريرات متقنة».
وأتم جوسيب جوارديولا «كيفن دي بروين هو الأكثر تتويجاً بالألقاب في تاريخ هذا النادي، وهو ما يلخص ما حققه معنا».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
كيفين دي بروين
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