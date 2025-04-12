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الرياضة

جلف يونايتد يصدم الظفرة متصدر دوري الأولى بهدف قاتل!

جلف يونايتد يصدم الظفرة متصدر دوري الأولى بهدف قاتل!
12 ابريل 2025 22:28

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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حقق جلف يونايتد، صاحب المركز الحادي عشر، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما ألحق الخسارة بالظفرة المتصدر 1-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد حمدان بن زايد آل نهيان، ضمن ختام الجولة 23 من دوري الدرجة الأولى، وشهدت الجولة أيضاً فوز العربي على مضيفه الذيد 2-1، وتفوق حتا على ضيفه جلف أف سي 3-1.
وانتظر جلف يونايتد حتى الدقيقة 91، ليسجل هدف المباراة الوحيد عن طريق مهاجمه الهولندي لارس فيلدفيك، رافعاً رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ11، في المقابل، تجمد رصيد الظفرة عند 44 نقطة في الصدارة، متقدماً بفارق أربع نقاط فقط عن دبا «الوصيف»، وتعد المباراة هي الثالثة توالياً التي يفشل فيها الظفرة في تحقيق الفوز أو حتى التسجيل، بعد تعادلين سلبيين أمام الجزيرة الحمراء والحمرية.
من جهته، صعد العربي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، إثر فوزه على مضيفه الذيد 2-1، وسجل ثنائية «العربي» فيكتور نوانيري في الدقيقة الثانية، ومحمد ديوب من ركلة جزاء في الدقيقة 21، بينما أحرز لوكا سيلفا هدف الذيد الوحيد في الدقيقة 33، ليبقى الذيد في المركز الثامن برصيد 23 نقطة.
وعلى استاد حمدان بن راشد في حتا، استعاد «الإعصار» نغمة الانتصارات سريعاً، بعدما تغلب على ضيفه جلف أف سي 3-1، معوضاً خسارته في الجولة الماضية أمام العربي 2-3، وسجل أهداف حتا، باتريك روبسون «ثنائية» في الدقيقتين 4 و53، و«البديل» دورو دابو في الدقيقة 94، بينما سجل أنور سوسال هدف جلف أف سي الوحيد في الدقيقة 29. وبهذه النتيجة، بقي جلف أف سي في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.
وكانت الجولة انطلقت الجمعة، وشهدت فوز العروبة على ضيفه مصفوت 2-0، ويونايتد على الحمرية بالنتيجة ذاتها، فيما حسم الجزيرة الحمراء «ديربي رأس الخيمة» لمصلحته بفوز مثير على جاره الإمارات 2-1.

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