بايرن ميونيخ ودورتموند.. «نقطة»!



برلين (د ب أ)



خيم التعادل 2- 2 على مباراة دير كلاسيكير بين بايرن ميونيخ وضيفه بوروسيا دورتموند، في المرحلة التاسعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا). وفشل النادي البافاري في استغلال تعثر ملاحقه المباشر على اللقب باير ليفركوزن بتعادله سلبياً مع ضيفه يونيون برلينم، وأهدر بدوره نقطتين ثمينتين في الصدارة.

ورفع البايرن رصيده في الصدارة إلى 69 نقطة بفارق 6 نقاط عن ليفركوزن الوصيف وحامل اللقب، قبل 5 جولات من نهاية الموسم، مقابل 42 نقطة لدورتموند في المركز الثامن. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم تقدم ماكسيميليان بيير بهدف لدورتموند بعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأدرك البرتغالي رافاييل جوريرو التعادل لبايرن في الدقيقة 64 وبعدها بخمس دقائق أضاف سيرج جنابري الهدف الثاني للنادي اليافاري، ثم سجل فالديمار أنطون هدف التعادل لدورتموند في الدقيقة 75.

وجاءت مباراة دير كلاسيكير بين بايرن ودورتموند، في أعقاب خسارتهما في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، حيث سقط البايرن أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي 1-2 في الوقت الذي تلقى فيه دورتموند هزيمة موجعة على ملعب برشلونة الإسباني برباعية نظيفة.

وسجل البايرن 21 انتصاراً مقابل ستة تعادلات وهزيمتين، وأحرز 83 هدفاً مقابل 29 هدفاً هزت شباكه، فيما حقق دورتموند 12 انتصاراً مقابل ستة تعادلات و11 هزيمة وسجل 54 هدفاً مقابل استقبال شباكه 45 هدفاً.

ومنذ انتهاء فترة التوقف الدولي الشهر الماضي، سجل البايرن انتصارين متتاليين على حساب سانت باولي وأوجسبورج، قبل تعادله اليوم مع دورتموند، كما فاز في 11 من آخر 13 مباراة خاضها على ملعبه، كما فاز دورتموند في آخر مباراتين له في البوندسليجا على حساب ضيفه ماينز 3-1 ومضيفه فرايبورج 4 -1، والتقى الفريقان 112 مرة من قبل في دير كلاسيكير البوندسليجا، حيث فاز بايرن 54 مرة مقابل 26 انتصاراً لدورتموند وتعادلا في 32 مرة، وعلى مستوى كافة المسابقات التقى الفريقان 137 مرة، وفاز النادي البافاري 67 مرة مقابل 33 انتصاراً لدورتموند وتعادلا 37 مرة. وخلال المواجهات السابقة بينهما في البوندسليجا سجل البايرن 226 هدفاً مقابل 128 هدفاً لدورتموند، وعلى مستوى المواجهات كافة، أحرز النادي البافاري 268 هدفاً مقابل 171 هدفاً لخصمه.