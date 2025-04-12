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الرياضة

«التعادل العاشر» يحسم قمة الوحدة «الثالث» والوصل «الرابع»

«التعادل العاشر» يحسم قمة الوحدة «الثالث» والوصل «الرابع»
12 ابريل 2025 22:48

 
معتصم عبدالله (دبي)

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خورفكان والبطائح يتعادلان 1-1


حافظ الوحدة على مركزه الثالث في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعدما عاد بنقطة ثمينة من ملعب مضيفه الوصل «استاد زعبيل»، إثر تعادل مثير بنتيجة 2-2، ضمن «الجولة 21».
وشهدت الجولة ذاتها فوز العين على العروبة «صاحب المركز الأخير» بثلاثية، فيما تعادل خورفكان مع البطائح 1-1، في حين تأجلت مباراة النصر والشارقة بسبب مشاركة «الملك» القارية في «دوري أبطال آسيا 2».
وانتهت مواجهة «الإمبراطور» و«العنابي» بالتعادل العاشر في تاريخ لقاءاتهما بدوري المحترفين، ليرفع الوحدة رصيده إلى 36 نقطة من 21 مباراة، محتفظاً بالمركز الثالث، خلف شباب الأهلي «المتصدر» بـ52 نقطة، والشارقة «الوصيف» بـ41 نقطة، بينما رفع الوصل رصيده إلى 34 نقطة من 21 مباراة في المركز الرابع.
وسجل جواو بيدرو هدفي الوصل في الدقيقتين 20 و45، الأول بعد متابعة كرة مرتدة من الحارس محمد الشامسي، إثر تسديدة سياكا سيديبي، والثاني جاء قبل نهاية الشوط الأول، ليصل إلى هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم، متساوياً مع فابيو ليما الذي غاب عن المباراة بقرار فني.
وقلّص الوحدة الفارق عبر المدافع روبين فيلب في الدقيقة 47، بعد تمريرة متقنة من عمر خربين، بينما خطف «البديل» جونكالو دي أوليفيرا هدف التعادل بعد دقيقة واحدة من مشاركته في الدقيقة 85، بدلاً من كيفن أجودلو.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
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