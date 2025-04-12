الأحد 13 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأهلي وبيراميدز .. «قمة التعادل»

الأهلي وبيراميدز .. «قمة التعادل»
12 ابريل 2025 23:27

 
القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«ملتقى الشارقة للسرد» في القاهرة سبتمبر المقبل
صدمة كبيرة في مصر لوفاة «شيكا» بعد صراع مع السرطان


فرض الأهلي تعادل مثيراً 1-1 على مضيفه بيراميدز، في الجولة الثانية من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ولعب بيراميدز بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 57، لطرد لاعبه مهند لاشين، لكن رغم النقص العددي سجل المغربي محمد الشيبي هدفاً للفريق، قبل أربع دقائق من نهاية المباراة. وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف أحمد رضا هدف التعادل القاتل للأهلي.
وخاض الأهلي أول مباراة له في مجموعة التتويج، بعدما انسحب من مباراته الأولى أمام الزمالك، بسبب الاعتراض على عدم الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي، قبل صدور قرار باعتبار الزمالك فائزاً 3-صفر.
وفي الجولة الأولى من منافسات مجموعة التتويج، تعادل بيراميدز سلبيا مع المصري البورسعيدي، ورفع بيراميدز رصيده في صدارة مجموعة التتويج إلى 44 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي.

مصر
الدوري المصري
الأهلي
بيراميدز
آخر الأخبار
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا إلى الجمهور
اليوم 22:43
1.5 تريليون دولار الثروة المالية في الإمارات بحلول 2028
اقتصاد
1.5 تريليون دولار الثروة المالية في الإمارات بحلول 2028
13 ابريل 2025
ثاني الزيودي
اقتصاد
90 شركة عالمية تنضم إلى مبادرة «الجيل التالي للاستثمارات»
13 ابريل 2025
سعيد الطاير
اقتصاد
دبي تستضيف معرض «ويتيكس» سبتمبر المقبل
13 ابريل 2025
المباني الذكية تخفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى %30 (الاتحاد)
اقتصاد
«الذكاء الاصطناعي» يشكل مستقبل عقارات الإمارات
13 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©