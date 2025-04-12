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الرياضة

أرسنال يُقرب ليفربول من لقب «البريميرليج»

أرسنال يُقرب ليفربول من لقب «البريميرليج»
12 ابريل 2025 23:29


لندن (رويترز)

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فرط أرسنال في تقدمه بهدف ليكتفي بالتعادل 1-1 مع ضيفه برنتفورد بعد هدف رائع من يوان ويسا، ليصبح ليفربول على بُعد ثلاثة انتصارات من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وعانى أرسنال من تراجع طفيف في الشوط الأول بعد فوزه المثير 3-صفر على ضيفه ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، إذ واجه صاحب الأرض صعوبة في اختراق دفاع برنتفورد المنظم.
ووضع توماس بارتي أرسنال في المقدمة بعد مرور ساعة من البداية بعد هجمة مرتدة قادها ديكلان رايس، الذي سجل هدفين ضد ريال مدريد، لكن ويسا أدرك التعادل في الدقيقة 74 بتسديدة مباشرة من مدى قريب.
ولم يكن أرسنال صاحب المركز الثاني قريبا في أي وقت من تسجيل هدف الفوز المتأخر ليتقدم ليفربول المتصدر، الذي يستضيف وست هام يونايتد المتواضع غدا الأحد، عنه بفارق عشر نقاط بينما ارتقى برنتفورد للمركز 11. 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
ليفربول
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