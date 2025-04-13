وفاة نجم نيجيريا

أبوحا (أ ف ب)



توفي نجم كرة القدم النيجيرية السابق كريستيان تشوكوو الذي قاد منتخب بلاده إلى لقبه الأول في كأس الأمم الأفريقية عام 1980، عن عمر يناهز 74 عاماً في مدينة إينوجو جنوب شرق البلاد.

واختير تشوكوو الملقب بـ «الرئيس» خلال مسيرته مدافعاً، أفضل لاعب في تلك النسخة، كما قاد كمدرب منتخب «النسور الممتازة» إلى المركز الثالث في نسخة عام 2004 من البطولة القارية في تونس، بعد فترة أشرف خلالها على المنتخب الكيني.

قال الأمين العام للاتحاد النيجيري لكرة القدم محمد السنوسي «فقدنا رجلاً طيباً ورائعاً».

وأضاف «كان تشوكوو مثالاً للقائد القوي والمخلص والمنضبط داخل وخارج الملعب، لم يُلقَّب بـ«الرئيس» عبثاً، كان يجسّد القوة والرؤية والاتساق».

وأشاد الرئيس النيجيري بولا تينوبو بخصال الراحل تشوكوو واصفاً اياه بأنه «أكثر من مجرد لاعب كرة قدم».

وجاء في بيان صادر عن المستشار الإعلامي للرئيس «سيظل إرثه قائماً من خلال الكؤوس التي فاز بها، والحياة التي أثر فيها، واللحظات المثيرة التي قدمها لعشاق كرة القدم والجماهير في الملعب وفي المجال التدريبي».