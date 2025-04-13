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الرياضة

النصر يهدد الهلال بفارق «النقطة»!

النصر يهدد الهلال بفارق «النقطة»!
13 ابريل 2025 09:08

الرياض (أ ف ب) 

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قلب النصر الثالث الطاولة على ضيفه وجاره الرياض، وحول تخلفه أمامه إلى فوز 2-1، بفضل ثنائية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.
وبفوزه الثالث توالياً والسابع عشر للموسم، بات النصر على بُعد نقطة من الهلال الثاني وحامل اللقب الذي تعثر بالتعادل مع ضيفه الاتفاق 1-1، لكنه يبتعد عن الاتحاد المتصدر، الفائز على العروبة 2-0، بفارق ثماني نقاط.
وبعدما أنهى الرياض الشوط الأول متقدماً بهدف سجله في الثواني الأخيرة عبر فايز سليماني، رد رونالدو في الشوط الثاني وسجل ثنائيته في الدقيقتين 56 و64، رافعاً رصيده إلى 23 هدفاً في صدارة هدافي الدوري، بفارق أربعة عن المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم الشباب، وشهدت المباراة حصول أحمد عسيري لاعب الرياض على بطاقة حمراء في الثواني الأخيرة (94).
واستحوذ لاعبو النصر على الكرة في وسط الملعب، وسط تراجع دفاعي من جانب الرياض، لكن الأخير كان الأقرب إلى افتتاح التسجيل عبر الإيفواري محمد كوناتي بتصويبة قوية، لكن الحارس البرازيلي بينتو ماتيوس تألق في الدفاع عن مرماه (41)، ونجح الرياض في خطف التقدم قبل نهاية الشوط عن طريق سليماني عقب تسديدة لزميله إبراهيم بايش.
وشهد الشوط الثاني ضغط متواصل من جانب لاعبي النصر بحثاً عن التعادل الذي تحقق بفضل رونالدو بعد تمريرة من السنغالي ساديو ماني (56).
وعاد رونالدو ليضع فريقه في المقدمة بتسديدة رائعة سكنت أعلى مرمى الرياض (64)، رافعاً رصيده الإجمالي إلى 35 هدفاً في 36 مباراة خاضها هذا الموسم في كافة المسابقات.
وحقق الفتح فوزاً كبيراً على مضيفه الخليج 5-1، وسجل خماسية الفتح الأرجنتيني ماتياس فارجاس (44 و71) والمغربيان مراد باتنا (47) وأمين السباعي (52) والجزائري سفيان بن دبكة (65 من ركلة جزاء)، مقابل هدف لليوناني ديمتريس كوربيليس (4)، ورفع الفتح رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف أمام العروبة، فيما تجمد رصيد الخليج عند 33 نقطة في المركز العاشر.
وفاز الفيحاء على القادسية بهدفين للأوروجوياني رينسو لوبيس (33 و58) مقابل هدف للمكسيكي خوليان كينيونيس (92) الذي رفع رصيده إلى 16 هدفاً، وارتفع رصيد الفيحاء إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد القادسية عند 52 نقطة في المركز الخامس.

 

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الدوري السعودي
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