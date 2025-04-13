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الرياضة

مارتينيلي يتهم لاعب برينتفورد بمحاولة كسر ساقه!

مارتينيلي يتهم لاعب برينتفورد بمحاولة كسر ساقه!
13 ابريل 2025 10:23

 
لندن (أ ب)

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وجه البرازيلي الدولي جابرييل مارتينيلي جناح أرسنال اتهاماً لكريستيان نورجارد لاعب وسط برينتفورد، بالتدخل العنيف ضده خلال مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز، مشيراً إلى إنه «كان من الممكن أن يتسبب في كسر ساقي».
وتلقى نورجارد البطاقة الصفراء في الدقيقة 28، لتدخله العنيف ضد مارتينلي الذي كان يركض في الجهة اليسرى.
وتسبب هذا التدخل المتهور في حالة من الغضب بين لاعبي أرسنال ومدربهم الإسباني ميكيل أرتيتا.
قال مارتينيلي «في رأيي، في تلك اللحظة، لو كانت قدمي على الأرض، كان من الممكن أن يتسبب في كسر ساقي».
وأضاف «قال إنه لم يقصد ذلك، ولكن مع ذلك، كان من الممكن أن يكسر ساقي، بالنسبة لي، الأمر كان يستوجب حصوله على البطاقة الحمراء، أحتاج لمشاهدة الواقعة مرة أخرى للتأكد».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
كريستال بالاس
ميكيل أرتيتا
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