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الرياضة

بالميراس يتصدر الدوري البرازيلي رغم مطاردة فاسكو دي جاما

بالميراس يتصدر الدوري البرازيلي رغم مطاردة فاسكو دي جاما
13 ابريل 2025 11:39

ساو باولو (د ب أ)
صعد بالميراس إلى صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه كورينثيانز 2-0 فجر اليوم بالمرحلة الثالثة، وفي مباراة أخرى تغلب فاسكو دي جاما على ضيفه سبورت ريسيفه 3-1.
ورفع بالميراس رصيده إلى سبع نقاط من انتصارين وتعادل ليصعد إلى الصدارة، متفوقاً بنقطة واحدة على جوفينتود وفاسكو دي جاما.
وسجل خواكين بيكيريز وإميليانو مارتينيز هدفي الفوز لبالميراس في الدقيقتين 14 و19.
وعلى ملعب إيستاديو ساو جانيرو، تقدم بابلو فيجيتي بهدفين لفاسكو دي جاما في الدقيقتين 37 و41 وتكفل رايان بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 83، فيما جاء الهدف الوحيد لسبورت ريسيفه بنيران صديقة وسجله هوجو مورا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55.

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الدوري البرازيلي
بالميراس
فاسكو دي جاما
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