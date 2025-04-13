شوماخر.. «سباق ضد الخرف»!



لندن (د ب أ)



وقع مايكل شوماخر على خوذة ستباع في مزاد علني لمصلحة جمعية جاكي ستيوارت الخيرية لمكافحة الخرف.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن بطل العالم سبع مرات وقَّع بالأحرف الأولى من اسمه على الخوذة بمساعدة زوجته كورينا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أن الخوذة ستباع في مزاد لجمع التبرعات لمصلحة جمعية ستيوارت الخيرية التي تحمل اسم «سباق ضد الخرف»، والتي أنشأها جاكي ستيوارت بطل العالم ثلاث مرات، بعد أن بدأت زوجته هيلين تعاني المرض.

وتعرض الألماني شوماخر لحادث تزلج في جبال الألب الفرنسية في ديسمبر 2013، كاد أن يودي بحياته، بعدما اصطدمت رأسه بصخرة أسفرت عن إصابة دماغية حادة. وابتعد شوماخر «56 عاماً» عن الأضواء منذ هذا الحادث، ويسمح بعدد قليل بزيارة منزل عائلته الذي يقع بالقرب من بحيرة جنيف في سويسرا، حيث يتلقى رعاية طبية على مدار الساعة.

وقال ستيوارت لصحيفة (ديلي ميل) «توقيع مايكل شوماخر على الخوذة دعماً رائعاً لهذه القضية النبيلة، لمواجهة مرض لا علاج له».

وأضاف «ساعدته زوجته، وأكملت هذه الخوذة مجموعة الأبطال الذين ما زالوا معنا».

ومن المقرر أن يتم الكشف عن هذه الخوذة قبل سباق جائزة البحرين الكبرى الأحد ضمن موسم بطولة العالم لسباقات السيارات «الفورمولا-1».