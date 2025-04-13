رونالدو يساوي 850 مليون يورو!



معتز الشامي (أبوظبي)



وصلت العلامة التجارية للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى قيمة قياسية عام 2025، وفقاً لدراسة أجراها المعهد البرتغالي للإدارة والتسويق، ويواصل «الدون» التألق وإحراز الأهداف مع النصر في الدوري السعودي، بحثاً عن الرقم الأسطوري «1000 هدف رسمي»، والذي يدخل به التاريخ، رغم أنه بالفعل من عظماء كرة القدم.

ولكن هناك رونالدو آخر، يُظهر الطموح نفسه خارج الملعب كما هو داخله، ولدى «الدون» اهتمامات رياضية وتجارية متنوعة، وأحدث مشاريعه هو تحالفه مع المخرج البريطاني ماثيو فون، وفي الواقع، هناك فيلمان قيد الإعداد.

ويعد رونالدو خارج الملعب رائد أعمال من الطراز الأول، في السنوات الأخيرة، مثل إطلاق علامة «CR7» التجارية للملابس، إضافة إلى استثمارات في فنادق في أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية، وعقارات فاخرة في أنحاء مختلفة من العالم، ومنصة ألمانية لبيع الساعات الفاخرة، وحصة في إحدى أشهر مجموعات الوسائط السمعية والبصرية في البرتغال، وحصة في شركة برتغالية لتصنيع الخزف والسيراميك.

وإضافة إلى قناته على موقع يوتيوب، التي تضم أكثر من 74 مليون مشترك، ابتكر رونالدو مؤخراً بثاً مباشراً لنهائيات بطولة بادل احترافية أقيمت في الرياض بالسعودية، ووصل البث عبر قناته إلى أكثر من 130 دولة.

ويتجاوز تأثير رونالدو عالم كرة القدم، إذ رسّخ مكانته علامة تجارية عالمية ذات قيمة هائلة، بأدائه المتميز في الملعب، وحضوره القوي على مواقع التواصل الاجتماعي، وعقود الرعاية المربحة، ما رسخ مكانته واحداً من أكثر الرياضيين قيمة وتأثيراً في العالم.

وبحسب دراسة أجراها معهد الإدارة والتسويق البرتغالي، تصل قيمة علامة «CR7 التجارية» إلى قيمة قياسية تبلغ 850 مليون يورو عام 2025، وتجمع القيم بين مزيج من 28 متغيراً موزعة على 6 أبعاد هي الإيرادات، ووسائل الإعلام، والشبكات الاجتماعية، والإنجازات، والتأثير الاجتماعي.

وتشير الدراسة إلى أن رونالدو يكسب حالياً 200 مليون يورو سنوياً من النصر، إضافة إلى أكثر من 150 مليون يورو من عقود الإعلانات مع علامات تجارية عالمية، كما أصبح الشخصية العامة الأكثر متابعةً في العالم على منصات التواصل الاجتماعي، بأكثر من مليار متابع.

ومن الحقائق المهمة الأخرى التي كشفت عنها الدراسة، أن رونالدو يُنتج ما معدله 22.3 مليون خبر سنوياً، إضافة إلى 187 مليون عملية بحث على جوجل، كما ذُكر اسمه في 4000 كتاب على أمازون، وظهر في 63000 مقال علمي.