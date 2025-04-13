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الرياضة

المهر «سعود» بطل الجولة الختامية لـ «التاج الثلاثي العربي»

المهر «سعود» بطل الجولة الختامية لـ «التاج الثلاثي العربي»
13 ابريل 2025 12:20

عصام السيد (أبوظبي)

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توج المهر «سعود» لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سلفستر دي سوسا، بطلاً للجولة الختامية للتاج الثلاثي العربي، في ختام موسم السباقات 2024-2025، بمضمار أبوظبي للسباق، والذي تألف من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبلغت قيمة الجوائز المالية حوالي مليون درهم.
ولم يتأخر «سعود» في إبراز مهاراته في فنون الانقضاض، ليتفوق بفارق 4,35 طول عن أقرب منافسيه في الشوط السادس الرئيس، المخصص للجولة الثالثة من بطولة التاج الثلاثي العربي، للخيول العربية الأصيلة من الفئة «الثالثة»، لمسافة 2200 متر، وبمشاركة 14 خيلاً في المنافسة على جوائز مالية تبلغ 300 ألف درهم، وسجل البطل زمناً وقدره 2:26:34 دقيقة.
وبفارق أنف، خطف «ستورمي أوشن» لعبدالله المناحي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة سام هتشكوت، المركز الأول في الشوط السابع لسباق بطولة أبوظبي «قوائم»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة السرعة 1200 متر، وبمشاركة 14 جواداً في المنافسة، تنافست على جوائز مالية تبلغ 380 ألف درهم، وسجل البطل زمناً قدره 2:14:27 دقيقة.
ومنحت المهرة «آر بي بوجي»، لبيرل ريسنج وإشراف أرنست أورتيل، الفارس الإيطالي أنطونيو فريزو، أول فوز له هذا الموسم، حين خطفت لقب سباق واحة الكرامة للتكافؤ «القسم الأول»، المخصص للخيول العربية الأصيلة في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، وبمشاركة 16 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية تبلغ 33 ألف درهم، وسجلت البطلة زمناً قدره 1:31:22 دقيقة.
وسجل الجواد «أف الزاهي» لخالد خليفة النابودة، بقيادة ألكساندر دا سيلفا الثنائية للمدرب أرنست أورتيل، في الشوط الثاني لسباق واحة الكرامة للتكافؤ «القسم الثاني»، للخيول العربية الأصيلة في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، وبمشاركة 16 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية تبلغ 33 ألف درهم، وسجل البطل زمناً قدره 1:31:02 دقيقة.
وحصد الجواد «كاسو هيبولايت» لعلي العلمي، بإشراف حمزة الحميدة، وقيادة طيار عليه، لقب الشوط الثالث لسباق كأس الوثبة ستاليونز، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ، لمسافة 1600 متر وبمشاركة 16 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية تبلغ 70 ألف درهم، وسجل البطل زمناً قدره 1:43:61 دقيقة.
وواصل الجواد «الليث» العائد إلى الليث ريسنج، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة تاج أوشي، انتصاراته بتحقيق الفوز بالشوط الرابع لسباق «إسبيرت أوف غاف»، للخيول العربية الأصيلة «هيبة»، لمسافة 1600 متر وبمشاركة 11 خيلاً في المنافسة على جوائز مالية تبلغ 125 ألف درهم، وسجل البطل زمناً قدره 1:42:90 دقيقة.
واندفع «ميمون آر أس» لسيف عشير المزروعي، بإشراف أبوبكر داود، وقيادة ساندرو بايفا، جائزة الشوط الخامس لسباق متحف زايد الوطني، لمسافة 2200 متر تكافؤ، وبمشاركة 14 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية تبلغ 66 ألف درهم، وسجل البطل زمناً قدره 2:29:25 دقيقة.
توج الفائزين علي الشيبة، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية والسباق، وعلي الجفال، مدير السباقات في النادي، وسط حضور جماهيري غفير.

سباقات الخيول
خيول ياس
نادي أبوظبي للفروسية
مضمار أبوظبي
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