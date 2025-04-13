أقرب موعد لتتويج ليفربول بـ «البريميرليج»!



معتز الشامي (أبوظبي)



مع تفوق ليفربول بفارق 10 نقاط على أرسنال أقرب منافسيه، ومع تبقي 6 جولات على ختام الدوري الإنجليزي الممتاز، يقترب «الريدز» من التتويج بلقب «البريميرليج»، ولكن كيف ومتى يمكن تأكيد فوز ليفربول باللقب هذا الموسم، وبعد تعادل أرسنال 1-1 على أرضه أمام برينتفورد، يمكن أن يكون أقرب موعد للتتويج هو 20 أبريل الجاري.

ويحتاج ليفربول إلى 9 نقاط أخرى من أصل 21 نقطة متاحة في مبارياته السبع المتبقية في الدوري، لضمان لقبه العشرين، وهذا من شأنه أن يمنحه 82 نقطة، لأن أرسنال لو فاز بمبارياته الست المتبقية، فإنه يصل إلى 81 نقطة.

أقرب وقت يمكن أن يحصد فيه ليفربول اللقب هو الأحد المقبل، حال فوزه على ليستر سيتي خارج أرضه، وليحدث ذلك يتعين عليه أولاً الفوز اليوم أمام وستهام، بينما يخسر أرسنال مباراته المقبلة أمام إيبسويتش تاون.

وهذا السيناريو من شأنه أن يرفع رصيد ليفربول إلى 79 نقطة، بينما يظل أرسنال برصيد 63 نقطة، ولن يتمكن من إنهاء الموسم إلا بـ 78 نقطة، مع تبقي 5 مباريات على نهاية المسابقة.

وبافتراض فوز أرسنال على إيبسويتش صاحب المركز الثامن عشر، وفوز ليفربول بمباراتيه التاليتين، فإن ذلك يعني أن منافسات الدوري ربما تنتهي في الجولة 33، حيث يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 79 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز الثاني وله 66 نقطة، وإذا حدث ذلك، فهذا يعني أن أرسنال يدخل مباراته على أرضه أمام كريستال بالاس 23 أبريل، وهو بحاجة إلى تجنب الهزيمة لحرمان ليفربول من تأكيد فوزه باللقب.

ولكن لو فاز أرسنال على كريستال بالاس، وتراجع بفارق 10 نقاط خلف ليفربول مع تبقي 4 مباريات، فإن ذلك يعطي ليفربول الفرصة لحصد اللقب بالفوز على توتنهام في أنفيلد 27 أبريل.