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الرياضة

أبطال الإمارات يتألقون في «الدراجات المائية» بأبوظبي

أبطال الإمارات يتألقون في «الدراجات المائية» بأبوظبي
13 ابريل 2025 14:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت الجولة الأولى من بطولة الإمارات للدراجات المائية، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بمشاركة 45 متسابقاً من 8 جنسيات، تنافسوا في 12 فئة على مدار يومين من المنافسات القوية والمثيرة، على «كاسر الأمواج» في العاصمة أبوظبي.
وشهدت البطولة حضوراً لافتاً لأبطال الدولة، إلى جانب مشاركة متميزة من نخبة المتسابقين من المنطقة والعالم، حيث أسفرت النتائج عن تألق إماراتي لافت في عدد من الفئات.
في فئة «جالس جي بي 3»، أحرز سيف الشويهي «الإمارات» المركز الأول، وتبعه جمال الجناحي «الإمارات»، وأحمد راشد الدواس «الكويت»، وفي فئة «واقف جي بي 2»، تصدر راشد أحمد طاهر «الإمارات» الترتيب، وتبعه وليد الشرشني «قطر»، وسعود العوضي «الإمارات»، أما في فئة «واقف ناشئين» 3.3، ففاز الروسي كير إيفانوف بالمركز الأول، وتبعه أحمد سالم طاهر «الإمارات»، وسلطان الشرشني «قطر».
وفي فئة «سبارك جي بي 4»، توّج الكويتي فهد اليعقوب بالمركز الأول، وتبعه يوسف الشريدة «الكويت»، وسلطان عيسى الحمادي «الإمارات»، وفي فئة واقف ناشئين 3.1، نال حمدان الحتاوي «الإمارات» المركز الأول، وتبعه ميلو ستيفان دولياك «فرنسا»، ومحمد حريز المر بن حريز «الإمارات».
وشهدت فئة «واقف ناشئين 3.2»، تألق عبد الله يونس العوضي «الإمارات» بإحراز المركز الأول، وتبعه علي ماجد الشرشني «قطر»، ومحمد راشد الطاير «الإمارات»، وفي فئة «العمالقة والمخضرمين»، فاز حريز المر بن حريز «الإمارات» بالمركز الأول، وتبعه البريطاني إيان جون ويلكينسون، وراشد سهيل الطاير «الإمارات»، وفي فئة واقف جي بي 4، حقق علي عيسى آل علي «الإمارات» المركز الأول، وتبعه كير إيفانوف «روسيا»، وسهيل راشد الطاير «الإمارات»، وفي فئة واقف «جي بي 1»، فاز سلطان عيسى الحمادي «الإمارات» بالمركز الأول، وتبعه عمر عبد الله راشد «الإمارات»، وسلمان يونس العوضي «الإمارات».
وتُوج سلمان يونس العوضي «الإمارات» بالمركز الأول في فئة «جالس جي بي 2»، وتبعه عامر حوير «الإمارات»، وخالد المازمي «الإمارات»، بينما أحرز القطري وليد الشرشني المركز الأول في فئة «جالس محترفين»، وتبعه المجري كازا جريجوري، وراشد أحمد الدواس «الكويت».
وفي فئة «الحركات الاستعراضية»، تألق الإماراتي راشد الملا بإحراز المركز الأول، وقدم أجمل عروض البطولة، وتبعه الجنوب أفريقي رينادت إيستير، والمغربي ياسين فضلي.
وفي ختام المنافسات، قام خليفة السويدي، رئيس قسم الأكاديمية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، إلى جانب منصور المهيري، وأحمد الطاهر من أعضاء اللجنة المنظمة، بتكريم الفائزين في أجواء احتفالية عكست نجاح البطولة وتميزها التنظيمي والفني.

الإمارات
أبوظبي
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
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