غلق باب التسجيل في بطولة كلباء للجودو 19 أبريل



أبوظبي (الاتحاد)



حدد اتحاد الجودو مساء الخميس المقبل، موعداً لغلق باب التسجيل في بطولة كلباء السنوية المفتوحة، التي تقام بصالة نادي كلباء 19 أبريل الحالي، ضمن برنامج نشاط الاتحاد السنوي، وتأتي عقب المشاركة الإيجابية لمنتخب المستقبل في البطولة العربية المفتوحة للناشئين والشباب في العاصمة الأردنية، وتمثل بطولة كلباء فرصة للاستعداد لكأس سفير اليابان لدى الدولة بصالة الاتحاد الجديدة في بني ياس يوم 26 أبريل، في ختام نشاط الاتحاد خلال الشهر الجاري.

ونظم الاتحاد النسخة السابعة من البطولة بالتعاون مع السفارة اليابانية بصالة مدرسة فاطمة بنت مبارك الرياضية في أبوظبي، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، ونال نادي الشارقة لقب الناشئين والشباب، وشهدت مشاركة 180 لاعباً، بجانب منتخب أصحاب الهمم في فقرة استعراضية مجتمعية، هدفها الكشف عن مواهب تلك الفئة المميزة من الأبطال، استعداداً لمشاركاتهم المحلية والخارجية.

