ريال مدريد يبيع «نجماً كبيراً» لتمويل صفقة «شاب البريميرليج»!



معتز الشامي (أبوظبي)



ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد مستعد لبيع أحد الأسماء الكبيرة، من أجل تمويل صفقة انتقال محتملة لمدافع بورنموث ديان هويسن، ويعد العملاق الإسباني أحدث الأندية الكبرى التي ارتبط اسمها بهويسن بعد أدائه الرائع في الدوري الإنجليزي.

ويبدو اللاعب «19 عاماً» بمثابة موهبة واعدة، ومن المؤكد أنه سيكون من الصعب على بورنموث الاحتفاظ به لفترة أطول، وبحسب موقع «فيشايس»، فإن ريال مدريد مصمم على الفوز بالسباق على هويسن، ومستعد لبيع صاحب الخبرة ديفيد ألابا للمساعدة في تمويل هذه الخطوة، ويعد أرسنال وليفربول أيضاً من بين الأندية المرتبطة بقوة بهويسن، بحسب تقرير حديث من موقع «أتلتيك».

وربما يكون من الحكمة أن لا يتسرع هويسن في اتخاذ قرار هذا الصيف، لأنه من المرجح أن يكون لديه قائمة طويلة من الأندية النخبة التي تحاول التوقيع معه، ومع ذلك، لا يزال الدولي الإسباني شاباً ويتطور بشكل جيد في النادي، الذي يلعب كرة قدم جيدة، ويمنح اللاعبين الشباب الفرصة.

وإذا انتقل هويسن إلى ريال مدريد، لا يوجد ما يضمن أنه يلعب بانتظام، وربما يكون الضغط الناتج عن هذه الخطوة الكبيرة أكثر مما يستطيع تحمله في هذه المرحلة المبكرة من مسيرته.

ويبدو أرسنال أيضاً بمثابة خطوة محفوفة بالمخاطر إلى حد ما، لأنه ليس من الواضح كيف يتأقلم هويسن في ظل وجود ويليام ساليبا وجابرييل دوس سانتوس، وربما يكون ليفربول الخيار الأكثر منطقية بالنسبة لهويسن، حيث يتعين عليه التفكير في جلب خليفة طويل الأمد للمدافع الهولندي فيرجيل فان ديك المتقدم في السن.