انطلاقة قوية لبطولة أبوظبي للمصارعة الشاطئية

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت منافسات اليوم الأول من بطولة أبوظبي للمصارعة الشاطئية، التي ينظمها اتحاد المصارعة على شاطئ أبوظبي، وسط حضور جماهيري لافت، ومشاركة واسعة من نخبة اللاعبين الناشئين في فئة تحت 17 سنة، وذلك ضمن أجندة الموسم الجديد للاتحاد.

وتأتي هذه البطولة في إطار الجهود المتواصلة لاتحاد المصارعة لتعزيز انتشار اللعبة على مستوى الدولة، ورفع الوعي المجتمعي بأهميتها، إلى جانب توفير بيئة تنافسية ملائمة لصقل مهارات المواهب الواعدة، وإعداد أجيال قادرة على تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية.

وشهد اليوم الأول من البطولة مستوى فنياً عالياً، بحضور عبد الرحيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، وسلطان الكتبي، الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب ياسر القبيسي، مدير إدارة التطوير الرياضي، وسلطان راشد الزعابي، مدير قسم الفعاليات والأنشطة المجتمعية، حيث تابعوا النزالات عن كثب، وشاركوا في مراسم التتويج، وأكدوا أهمية البطولة في دعم مسيرة اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها.

حيث أظهر المشاركون قدرات مميزة تعكس حجم العمل الذي تبذله الأندية والمراكز الرياضية في إعداد هذه الفئة، كما حظيت البطولة بتفاعل كبير من الجمهور الذين توافدوا للاستمتاع بأجواء رياضية مفعمة بالحماس على أحد أبرز شواطئ العاصمة.

وعلى صعيد نتائج الدول، تصدرت الإمارات الترتيب العام لليوم الأول، متقدمة على سوريا التي حلت في المركز الثاني، تلتها داغستان - روسيا في المركز الثالث، أما على مستوى الأكاديميات، فقد جاء نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في صدارة الترتيب، يليه نادي الفجيرة للفنون القتالية، ثم نادي العين.

وفي هذا الخصوص، قال سلطان الكتبي، المدير التنفيذي، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة: «نحرص في اتحاد المصارعة على تنظيم بطولات نوعية تُسهم في نشر ثقافة المصارعة الشاطئية، وتمنح الفرصة للناشئين والشباب لإبراز مهاراتهم في أجواء تنافسية قوية، نجاح اليوم الأول يعكس التفاعل المجتمعي الكبير مع هذه الرياضة، ويشجعنا على المضي قدماً في تنظيم المزيد من الفعاليات على مستوى الدولة».

وتُستكمل اليوم منافسات البطولة بإقامة نزالات فئة الشباب، وسط ترقب واسع لمواصلة العروض القوية والنجاحات التنظيمية، بما يعزز مكانة البطولة كإحدى المحطات الرئيسية في الموسم الرياضي الجديد للاتحاد.