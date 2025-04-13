«جوجيتسو الإمارات» يرفع رصيده في «أبوظبي جراند سلام» إلى 10 ميداليات

لندن (وام)

اختتمت منافسات اليوم الثاني من جولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو في العاصمة البريطانية لندن، والتي أقيمت في صالة «كوبر بوكس أرينا»، بمشاركة أكثر من 700 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم لفئتي الناشئين والأساتذة، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع النزالات القوية التي شهدتها البطولة.

وسجل لاعبو الإمارات حضوراً لافتاً في اليوم الثاني من المنافسات، حيث نجحوا في حصد 7 ميداليات، منها 5 ذهبيات وفضيتان، لترتفع حصيلة الإمارات في جولة لندن حتى الآن إلى 10 ميداليات.

وتوج بالذهب كل من سالم القبيسي وأحمد سعيد الشامسي من نادي العين، وعبدالله إنديز والعنود الهاملي من نادي الجزيرة، وعبدالله العقيدي من نادي الوحدة، فيما نال الفضيتين كل من هارون خوري من أكاديمية أدما، وأحمد الراشدي من نادي الجزيرة.

وأكد طارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو، أن جولة لندن لهذا العام تعد الأكبر من حيث عدد المشاركين في الجولات السابقة كافة بالعاصمة البريطانية منذ انطلاق البطولة، مشيداً بالمستوى الفني المتطور الذي ظهرت به النزالات، وبتفاعل الجماهير الكبير، والتنظيم الاحترافي الذي شمل تغطية تلفزيونية شاملة عبر 12 كاميرا داخل الصالة، إلى جانب الحضور الإعلامي المحلي والدولي الواسع.

وقال البحري إن البطولة تحظى بمتابعة كبيرة حول العالم، حيث تلقى أكثر من اتصال على مدار اليومين السابقين من عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، الذي يحرص دائماً على ضمان تطبيق أفضل المعايير في التنظيم، والتحكيم، والجوانب الفنية والإعلامية.

وأكد البحري الاستمرار في تطوير جولات أبوظبي جراند سلام من عام لآخر، سواء من حيث زيادة عدد الجولات، أو تحديث اللوائح لتقليل اللعب السلبي، وتقديم تجربة ممتعة للجماهير.

وأضاف أنه تم فتح باب التسجيل للجولة الختامية من البطولة للموسم الرياضي 2024-2025، والتي تقام في أبوظبي منتصف مايو المقبل، مشيراً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من الأندية والأكاديميات حول العالم، ما يدفعنا لدراسة تمديد أيام البطولة من 3 إلى 4 أيام لمواكبة هذا النمو الكبير.

وعبّر سالم القبيسي، لاعب نادي العين، الحاصل على ذهبية الحزام الأزرق لفئة الناشئين، عن سعادته بالفوز قائلاً إن الفوز في كل النزالات باستسلام المنافس كان ثمرة جهد كبير، حيث استفاد من مواجهة لاعبين أقوياء من دول عدة.

وأعرب عن شكره لمدربه ونادي العين على الدعم، واتحاد الإمارات للجوجيتسو على توفير أفضل بيئة تنافسية عالمياً، معبراً عن أمنياته بمواصلة تحقيق الإنجازات مع النادي والمنتخب لرفع علم الإمارات عالياً.

من جانبها، أعربت الإسبانية جينا بيج، الحاصلة على ذهبية وزن 65 كجم لفئة الأساتذة في الحزام الأسود، عن فخرها بالتتويج، ووصفت البطولة بأنها من أقوى الجولات العالمية، نظراً لقوة النزالات وتنوع المنافسين.

وقالت إن هذه الذهبية من أهم إنجازاتها، حيث تحرص على المشاركة في جولة أبوظبي المقبلة للمنافسة على صدارة التصنيف السنوي الدولي.

وتُعد صالة «كوبر بوكس أرينا» التي تحتضن منافسات تلك الجولة، من أبرز المنشآت الرياضية متعددة الاستخدامات في المملكة المتحدة، وقد أُنشئت خصيصاً لدورة الألعاب الأولمبية «لندن 2012» لاستضافة منافسات رياضات مثل كرة اليد والمبارزة، والكرة الطائرة، إلى جانب فعاليات الألعاب البارالمبية.