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الرياضة

70 مشاركاً في دورة «الأولمبياد الخاص والقوة البدنية»

70 مشاركاً في دورة «الأولمبياد الخاص والقوة البدنية»
13 ابريل 2025 16:30

دبي (الاتحاد)
نظم اتحاد بناء الأجسام والأولمبياد الخاص الإماراتي، وبالتعاون مع مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، دورة البرنامج الوطني لتطوير مدربي القوة البدنية للأولمبياد الخاص، وذلك بمشاركة 70 رياضياً منهم 40 مدرباً و30 لاعباً.
وقدم المحاضرات فيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والمحاضر الدولي إبراهيم العلي، رئيس لجنة حكام القوة البدنية بالاتحاد.
واشتملت المحاضرات على معلومات عن الإعداد الخاص والعام، والاستعداد للبطولات، و«التكتيك» خلال المنافسات، كما تم التطرق إلى قوانين القوة البدنية حسب الاتحادين الآسيوي والعالمي للقوة البدنية، وأبرز التحديثات ومهام الحكام وصفاتهم خلال المنافسات، إضافة إلى فقرات أخرى.
ونقل الزعابي، تمنيات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بدوام نجاح البرنامج الرياضي والعمل على تقديم أفضل الدعم الفني والبدني وفي جميع الاتجاهات لأجل أن يواصل رياضيو القوة البدنية تطورهم وتميزهم.
وعبر الزعابي عن اعتزازه بالمشاركة في البرنامج التدريبي لأهميته في نشر ثقافة ممارسة رياضة القوة البدنية، معبراً عن اعتزازه بالتعاون المشترك الذي يربط اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية والأولمبياد الخاص، والجهود المشتركة مع مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي ودورها في تطوير ممارسة الرياضة وخصوصاً القوة البدنية.

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