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الرياضة

24 متدرباً من 10 جنسيات في «دورة الإنقاذ» لمدربي السباحة

24 متدرباً من 10 جنسيات في «دورة الإنقاذ» لمدربي السباحة
13 ابريل 2025 18:00

علي معالي (أبوظبي)

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استضاف نادي أبوظبي للرياضات المائية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للإنقاذ، دورة المدربين الدولية للإنقاذ في مسبح المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد، بمشاركة 24 متدرباً من أكثر من 10 جنسيات مختلفة، مما يعكس التنوع والاهتمام العالمي بتطوير مهارات الإنقاذ والسلامة المائية، وتضمنت الدورة مزيجاً من الجوانب النظرية والعملية التي تهدف إلى تأهيل معلمي الإنقاذ والسلامة المائية في المنطقة، وركزت على التدريب على الإنقاذ في المسابح، والبحر والمياه المفتوحة وأمام الشواطئ.
قاد الدورة مجموعة من المحاضرين المعتمدين من الاتحاد الدولي للإنقاذ من أستراليا ومصر، والذين قدموا خبراتهم الواسعة في مجال الإنقاذ والسلامة المائية، وأكدت الدورة على التعاون المثمر بين نادي أبوظبي للرياضات المائية والاتحاد الدولي للإنقاذ، حيث شهدت مشاركة مختصين في مجالات الإنقاذ والسباحة، والتربية والتعليم، والأمن والسلامة. 
أكد حميد إبراهيم الهوتي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، أهمية هذه الدورة الدولية في تعزيز معايير السلامة المائية وتطوير مهارات الإنقاذ في المنطقة، وقال: «نسعى في نادي أبوظبي للرياضات المائية إلى تقديم برامج تدريبية عالية المستوى بالتعاون مع مؤسسات دولية مرموقة مثل الاتحاد الدولي للإنقاذ، وهذه الدورة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في بناء مجتمع آمن ورياضة آمنة للجميع، كما أنها تُسهم في تأهيل كوادر متخصصة قادرة على مواجهة تحديات الإنقاذ والسلامة المائية في مختلف البيئات، نحن فخورون بمشاركة نخبة من المحاضرين الدوليين والمتدربين من مختلف الجنسيات».

السباحة
نادي أبوظبي للرياضات المائية
أبوظبي
مدينة محمد بن زايد
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