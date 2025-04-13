أتالانتا ينضم إلى «كبار الدوري الإيطالي»

روما (د ب أ)

استعاد أتالانتا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفضل فوزه على ضيفه بولونيا 2-0 اليوم، بالمرحلة الثانية والثلاثين.

وحسم أتالانتا الفوز مبكراً في الشوط الأول، حيث تقدم ماتيو ريتيجي بهدف في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف الكرواتي ماريو باساليتش الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وكان يوفنتوس اقتنص المركز الثالث بعد فوزه أمس السبت على ضيفه ليتشي 2-1، تزامناً مع فوز إنتر ميلان المتصدر على ضيفه كالياري 3-1، في الوقت الذي يلتقي فيه نابولي الوصيف غداً الاثنين مع ضيفه إمبولي.

ويتصدر إنتر ميلان جدول الترتيب برصيد 71 نقطة مقابل 65 نقطة لنابولي في المركز الثاني و61 نقطة لأتالانتا في المركز الثالث و59 نقطة ليوفنتوس في المركز الرابع.

وسجل أتالانتا انتصاره الثامن عشر هذا الموسم مقابل سبعة تعادلات وسبع هزائم، واستعاد نغمة الانتصارات بعد ثلاث هزائم متتالية أمام إنتر ميلان 0-2 وفيورنتينا 0-1 ولاتسيو 0-1.