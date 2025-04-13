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الرياضة

ألكاراز بطل «مونتي كارلو» للمرة الأولى

ألكاراز بطل «مونتي كارلو» للمرة الأولى
13 ابريل 2025 17:01

موناكو (أ ف ب)

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توّج الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث عالمياً، بلقب دورة «مونتي كارلو» لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، للمرة الأولى بعد فوزه اليوم في المباراة النهائية على الإيطالي لورنتسو موزيتي السادس عشر 3-6 و6-1 و6-0.
بهذا اللقب، رفع ألكاراز البالغ 21 عاماً رصيده من ألقاب ماسترز الألف إلى ستة، يضمها إلى أربع بطولات كبرى «جراند سلام».
وحقق الإسباني لقبه الأول في إحدى دورات الماسترز منذ إنديان ويلز العام الماضي. ويُعتبر التتويج بهذا اللقب نجاحاً لافتاً للشاب الذي خسر مباراته الوحيدة التي خاضها في الامارة قبل هذه النسخة، في عام 2022.
وسيرتقي ألكاراز إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي متجاوزاً الألماني ألكسندر زفيريف.

كارلوس ألكاراز
التنس
مونتي كارلو
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