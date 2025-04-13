مانشستر يونايتد يستبعد أونانا من مواجهة نيوكاسل

لندن (د ب أ)

أفادت تقارير صحفية، اليوم، بأن الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، تم استبعاده من رحلة الفريق إلى نيوكاسل، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتسبب أونانا في الهدفين اللذين استقبلهما فريقه خلال تعادله 2-2 مع مضيفه أولمبيك ليون الفرنسي، يوم الخميس الماضي، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي.

كان حارس مرمى مانشستر يونايتد تصدر عناوين الصحف قبل مواجهة ليون عندما وصف فريقه بأنه «أفضل بكثير» من منافسه، الذي ينشط ببطولة الدوري الفرنسي.

وشكل القرار، الذي اتخذه البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، باستبعاد أونانا نهاية مثيرة لأسبوع الحارس الكاميروني الدولي، وأثار أونانا ضجة بتعليقاته بعد التعادل السلبي لفريقه مع ضيفه وجاره اللدود مانشستر سيتي في ملعب «أولد ترافورد» يوم الأحد الماضي، مدعياً تفاؤله تجاه ليون، حيث قال: «بالطبع، لن يكون الأمر سهلاً، لكنني أعتقد أننا أفضل منهم بكثير».

وواجه أونانا استقبالاً عدائياً من جماهير ليون، فيما وصف الصربي نيمانيا ماتيتش، لاعب خط وسط يونايتد السابق والفريق الفرنسي الحالي، أونانا بأنه «أحد أسوأ حراس المرمى في تاريخ مانشستر يونايتد».

دفع ذلك أونانا (29 عاماً) لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والكتابة على حسابه في موقع «إكس»، قائلاً إنه لم يقصد أبداً «إهانة» ليون، لكنه في الوقت ذاته وجه انتقاداً لماتيتش.

أشار أونانا إلى فوز فريقه بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، حيث قال: «على الأقل توجت بألقاب مع أعظم ناد في العالم، البعض لا يستطيع قول الشيء نفسه».

وواجه أونانا سوء حظ بالغاً خلال المباراة، بعدما تسبب خطأ ساذج منه في استقبال الهدف الأول لليون عبر ركلة حرة نفذها تياجو ألمادا، حيث أخذت الكرة طريقها بشكل غريب نحو مرماه وسط دهشة الجميع، قبل أن يتسبب ارتكابه هفوة أخرى في تسجيل ليون هدفاً آخر في اللحظات الأخيرة بواسطة ريان شرقي.