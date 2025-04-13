راشد بن حميد يُتوج أبطال «تحدي الإمارات» للجولف

عجمان (الاتحاد)

تّوج الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، اللاعب الإيطالي ريناتو باراتوري، بلقب بطولة تحدي الإمارات للجولف، التي اختتمت في نادي الزوراء للجولف واليخوت في عجمان، وأقيمت بالتعاون بين اتحاد الجولف والجولة الأوروبية للجولف، ضمن منافسات «هوتيل بلانر» العالمية، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 300 ألف دولار.

وشهد مراسم التتويج وليد العطار عضو مجلس إدارة اتحاد الجولف، وجورج سعد الرئيس التنفيذي لشركة الزوراء للتطوير العقاري، وتوم فيليبس المدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد في الشرق الأوسط، وأكرم سكيك مدير اتحاد الجولف.

وجاء فوز باراتوري بلقب البطولة بعدما أنهى الجولات الأربع للبطولة برصيد 22 ضربة تحت المعدل، متقدماً على الجنوب أفريقي جيسي ريتشي الذي حقق 20 ضربة تحت المعدل، وجاء في المركز الثالث الأميركي دان إريكسون برصيد 17 ضربة تحت المعدل.

كما شملت مراسم التتويج، حصول أحمد سكيك، لاعب منتخبنا الوطني، على جائزة أفضل لاعب من فئة الهواة، بتحقيقه أفضل نتيجة بين كافة اللاعبين الهواة من مختلف الجنسيات في البطولة، وهو الذي دخل التاريخ بعدما أصبح أول لاعب إماراتي هاوٍ يتأهل إلى الجولات الختامية في واحدة من بطولات الجولة الأوروبية للجولف، بعدما أنهى أول جولتين في البطولة بإجمالي 4 ضربات تحت المعدل، وتحديداً عندما تألق في الجولة الثانية التي حقق فيها 5 ضربات تحت المعدل، ثم أنهى المنافسات في المركز 69، بإجمالي 3 ضربات فوق المعدل.

وقال سكيك: «كان أسبوعاً مليئاً بلحظات الصعود والهبوط، بدأت بشكل جيد في أول جولتين، وتأهلت إلى الجولات الختامية، مما جعلني أشعر بسعادة كبيرة، ثم في اليوم الثالث، تعرضت للعديد من الضربات غير الموفقة، وانكسر مضربي الدرايفر بعد تسع حفر، وكان عليّ أن ألعب بقية الجولة واليوم بمضرب مختلف لم أعتد عليه، كان الأمر صعباً للغاية، لا أعرف أين ستذهب الكرة ويبدو أنني ضربتها في كل حفرة رملية!، لكنني أحب التحديات رغم أنني وضعت نفسي في مواقف غير مريحة وأشعر أن اليوم كان واحداً منهم وسأتعلم منه».

وأضاف: «أشعر بالمزيد من الثقة وقادر على منافسة هؤلاء اللاعبين من حول العالم، ولا توجد فوارق كبيرة بيني وبينهم، وجولف الإمارات يعيش عاماً مميزاً للغاية في 2025، بعد الفوز بلقب بطولة الخليج بفارق قياسي من عدد الضربات، أشارك في هذه البطولات الدولية بطموح كبير».