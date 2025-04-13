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الرياضة

«ألعاب القوى» يشارك في البطولة الآسيوية بالسعودية

«ألعاب القوى» يشارك في البطولة الآسيوية بالسعودية
13 ابريل 2025 18:36

دبي (وام)

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أعلن اتحاد ألعاب القوى مشاركة 4 لاعبين ولاعبات في فعاليات النسخة السادسة من البطولة الآسيوية تحت 18 سنة بالسعودية من 15 إلى 18 أبريل الحالي، بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة من 45 دولة.
وتضم القائمة سالم المقبالي، وسلمى المري لفئتي «الجلة والقرص»، وعبدالعزيز عيد ومريم كريم، لسباقات السرعة 100 و200 و400 متر، وغادرت البعثة إلى السعودية بعد مراحل متدرجة من الاستعداد.
ويترأس البعثة اللواء الدكتور محمد المر، رئيس الاتحاد، وتضم إلى جانبه ناصر بن عاشور، الأمين العام للاتحاد، وراشد ناصر آل علي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وعلي حسن غزوان، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام، وجميلة العلي، مشرفة الفريق النسائي، وعبدالرحمن سليمان، المدير الفني.
وأكد ناصر بن عاشور، أن مجلس إدارة الاتحاد، يتطلع لإعداد العناصر الواعدة في المنتخب الوطني، من خلال مشاركتهم في البطولات القارية والدولية، لتعزيز ثقتهم، وتطوير قدراتهم، والاستفادة من الاحتكاك مع أفضل اللاعبين على مستوى القارة.
 

الإمارات
ألعاب القوى
اتحاد ألعاب القوى
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