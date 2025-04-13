«الألعاب الجامعية» تصل إلى محطة «مربع الذهب»

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق، يوم الاثنين ، نصف نهائي النسخة الأولى من دورة الألعاب الجامعية، بعد انتهاء 24 مباراة حافلة بالندية والإثارة في ربع النهائي، ضمن الحدث الرياضي الرسمي والأكبر للجامعات في الإمارات، وتنظمه شركة أبوظبي للترفيه، بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وبدعم من «سلوشنز+» ومجموعة «إم بي إم إي»، وتقام المباريات الختامية في ضيافة نادي الجزيرة في أبوظبي يومي السبت والأحد المقبلين.

وتأهل 12 فريقاً إلى نصف النهائي الذي يقام على مدار 3 أيام، يلتقي في كرة القدم للطلاب الجامعة الأميركية في الإمارات مع الجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة الشارقة مع جامعة العين، وفي كرة القدم للطالبات، تلتقي الجامعة الأميركية في الشارقة مع الجامعة الأميركية في دبي، وجامعة نيويورك مع الكلية التقنية للطالبات أبوظبي، وفي كرة السلة للطلاب، تلتقي الجامعة الأميركية في دبي مع الجامعة الكندية في دبي، وجامعة روشستر مع جامعة الشارقة، وفي كرة السلة للطالبات، تلتقي جامعة أبوظبي مع الجامعة الأميركية في الشارقة، والجامعة الأميركية في دبي مع جامعة الشارقة.

وفي كرة الطائرة للطلاب، تلتقي الجامعة الأميركية في دبي مع جامعة دبي، وكلية التقنية العليا في دبي مع جامعة الشارقة، وفي كرة الطائرة للطالبات، تلتقي جامعة روتشستر للتكنولوجيا مع الجامعة الأميركية في دبي، وجامعة نيويورك مع جامعة الشارقة.

وأقيمت مباريات ربع النهائي وسط حضور جماهيري وأجواء تنافسية بين المواهب الشابة التي تقدمها الدورة في الإمارات، وأسفرت نتائج كرة القدم للطلاب، عن فوز الجامعة الأميركية في الإمارات على جامعة الإمارات 2-1، والجامعة الأميركية في الشارقة على جامعة دبي 4-1، وجامعة الشارقة على جامعة روتشستر للتكنولوجيا 8-1، وجامعة العين على الجامعة الأميركية في دبي 9-8 بركلات الترجيح بعد التعادل من دون أهداف.

وفي كرة القدم للطالبات، تفوقت الجامعة الأميركية في الشارقة على جامعة زايد 3-1، والجامعة الأميركية في دبي على جامعة هيريوت وات 4-0، وجامعة نيويورك على جامعة الإمارات 5-4، وجامعة الكلية التقنية العليا أبوظبي على جامعة ميدلسكس 4-2.

وفي كرة السلة للطلاب، حققت الجامعة الأميركية في دبي الفوز على جامعة زايد 55-17، والجامعة الكندية في دبي على جامعة ولونجونج 84-35، وجامعة نيويورك على جامعة روتشستر للتكنولوجيا 43-36، وجامعة الشارقة على جامعة أبوظبي 68-29.

وفي كرة السلة للطالبات، فازت جامعة أبوظبي على جامعة نيويورك 33-11، والجامعة الأميركية في الشارقة على جامعة الإمارات 18-14، والجامعة الأميركية في دبي على جامعة خليفة 77-8، وجامعة الشارقة على جامعة ميدلسكس 53-36.

وفي كرة الطائرة للطلاب، انتهت جميع المباريات بالنتيجة ذاتها «شوطين دون مقابل»، بفوز الجامعة الأميركية في دبي على الجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة دبي على جامعة السوربون، وكلية التقنية العليا على جامعة الإمارات، وجامعة الشارقة على جامعة نيويورك.

وفي كرة الطائرة للطالبات، فازت جامعة روتشستر على جامعة الإمارات 2-0، والجامعة الأميركية في دبي على جامعة أبوظبي 2-0، وجامعة نيويورك على جامعة أميتي 2-0، وجامعة الشارقة على جامعة خليفة 2-0.

وعبر الطلاب والطالبات المشاركون عن تطلعاتهم لمواصلة تقديم أقوى أداء مع وصول المنافسات إلى نصف النهائي، والاقتراب من موعد المباريات الختامية التي تقام في نادي الجزيرة في أبوظبي 19 و20 أبريل الجاري.